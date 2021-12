Pattinaggio su ghiaccio gran finale per l’Epifania

CASTELNOVO BARIANO (Rovigo) - Il sindaco Castelnovo Bariano, Massimo Biancardi, a fine anno ringrazia a nome di tutti il "presidente Pro Loco Francesco Lazzarini per una novità assoluta invernale nel senso di gestione. Montata ai primi di dicembre la struttura ha funzionato bene, specie per bambini e ragazzi. Abbiamo dato un originale senso socializzante alla nostra comunità dopo quasi due anni di emergenza pandemica. Chiaro che le norme anticovid sono state rispettate in pieno".

"A parte le giornate di maltempo - ha commentato Francesco Lazzarini - la gente ha risposto bene, di giorno e di sera. Per le scuole del territorio l'accesso è stato gratis. Adeguata la struttura ristoro, utile l'appoggio di Svalvolati e S. Vincenzo. Per noi Pro Loco s'è trattato di una promozione nuova, rispetto alle iniziative natalizie tradizionali. In Polesine una pista similare si trova solo a Porto Viro e mi risulta che nel Veneto si contano sulle dita di una mano. Epilogo degno di nota giovedì sera 6 gennaio per l'Epifania. Avremo un pattinaggio particolare, una festa in stile nordico onde festeggiare la Befana e sorprese anche a livello di ristorazione”.