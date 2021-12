Luca Zaia: “giorno da ricordare per la sanità veneta”

PADOVA - “Oggi per la sanità veneta è una giornata da ricordare. Mentre nelle corsie e sul territorio continua la lotta al Covid senza quartiere, la ricerca non si arresta e porta a casa risultati importanti. Mi congratulo con il gruppo di ricercatori dell’Università veronese che ha avviato la sperimentazione clinica per il trattamento del carcinoma al pancreas avanzato con un farmaco nanotecnologico. Questa mattina, intanto, abbiamo inaugurato all’azienda ospedaliera di Padova il Centro per la terapia cellulare del Diabete. Il Covid ci impegna oltre i limiti ma non ferma quella splendida macchina che è la sanità veneta con tutti i suoi operatori”.

Così commenta le notizie della giornata che riguardano la sanità del Veneto il Presidente della Regione, Luca Zaia, esprimendo in particolare i complimenti per la sperimentazione in campo oncologico del gruppo veronese guidato dal professor Davide Melisi.

“Lo studio messo in pratica a Verona apre la via al trattamento dei pazienti che sono divenuti resistenti alle terapie standard di prima linea – sottolinea Zaia -. Questo è possibile grazie a un farmaco di ultima generazione. È una notizia che unita a quella dell’inaugurazione padovana, frutto di un progetto approvato con specifica delibera della Giunta regionale, mette in risalto due grandi realtà accademiche e scientifiche della nostra regione dove la ricerca è perfettamente collegata a quel sistema assistenziale che è per noi un fiore all’occhiello. È l’occasione per ringraziare i protagonisti di questi traguardi, insieme a tutti i professionisti e operatori che rendono grande il nostro modello sanitario”.



A 100 anni esatti dalla scoperta dell'insulina, inaugurato stamattina all’Ospedale di Padova il Centro per la Terapia cellulare del Diabete, su cui la Regione ha investito 1.380.000 euro.

È l’unico laboratorio di altissimo livello con contenuti innovativi e tecnologici presente nel Nordest e una delle poche realtà esistenti in Italia.

La terapia cellulare del diabete di tipo 1 rappresenta una tecnica multidisciplinare che unisce e mette a sistema diverse equipe per prelevare dal pancreas del donatore deceduto le cellule in grado di produrre l’insulina, processarle e renderle idonee ad essere inserite nel fegato del ricevente.

Fino a poco tempo fa l’unico rimedio efficace per i casi più gravi di diabete era il trapianto di pancreas. Oggi invece con la terapia cellulare i malati potranno liberarsi dalle iniezioni di insulina, migliorando radicalmente la qualità della vita.

Nel progetto padovano sono coinvolti 35 professionisti; la responsabile è la professoressa Lucrezia Furian dell’Azienda Ospedaliera di Padova.