Scambio degli auguri alla scuola edile di Rovigo che sta realizzando un campo sportivo

ROVIGO - Giovedì 23 dicembre i vertici di Assistedil, il Presidente Franco Girardello ed il Vice Giorgio Roman (Filca/Cisl) insieme ai rappresentanti delle parti sociali, Paolo Ghiotti (Presidente Ance Veneto), Alex Saggia (Presidente Ance Rovigo), Vasile Baciu (Feneal/Uil) e Rizzieri Biolcati (Fillea/Cgil), hanno fatto visita ai ragazzi dei corsi triennali di Operatore Edile ed Operatore Termo Idraulico presso Scuola edile di Rovigo, per visionare i progressi ed i rinnovamenti in atto presso l’Istituto e, con l’occasione, porgere gli auguri prima delle festività.

“Vi è grande richiesta nel settore di giovani qualificati da inserire nei cantieri, con conoscenza delle nuove tecnologie e materiali oggi indispensabili per costruire e ristrutturare secondo le regole del risparmio energetico e dell’ecocompatibilità. Sottolineando la crescita dei nostri studenti e soprattutto il piacere che gli stessi stanno dimostrando con quotidiana presenza attenzione e piacere in ciò che si fa.” – hanno detto i rappresentanti Ance presenti.

Negli ultimi anni, la quasi totalità dei ragazzi qualificati presso la scuola, infatti, ha subito trovato la porta per l’ingresso nel mondo del lavoro spalancata, e spesso non appena terminata la formazione sono stati assunti dalle imprese presso le quali avevano svolto lo stage previsto nel percorso di studi.

“L’edilizia di oggi ha fatto passi enormi verso una riqualificazione in termini di professionalità, competenza, qualità del lavoro, sicurezza e materiali”, - proprio per questi motivi “è necessario personale qualificato e formato, che potrà svolgere un lavoro non più faticoso come quello d’un tempo, ma altrettanto importante poiché si tratta di costruire o ristrutturare gli ambienti che diverranno le nostre case, i nostri luoghi di lavoro o di svago, insomma, chi fa questo mestiere realizza le opere dove ogni persona dovrà poi trascorrere la maggior parte della propria vita.”

E per queste ragioni i qualificati presso questa scuola trovano subito un posto di lavoro.

I rappresentanti sindacali hanno sottolineato il tema molto attuale dell’importanza della Sicurezza nel lavoro “La sicurezza dev’essere sempre al primo posto, sin dai laboratori scolastici, imparando ad usare correttamente i dispositivi di protezione individuale e le buone prassi per lavorare sicuri”. Anche in questa formazione la scuola è quotidianamente impegnata.

Dopo i saluti ci si è spostati all’interno del laboratorio per visitare la nuova ala dedicata agli impianti termoidraulici che, grazie alla collaborazione di aziende leader mondiali del settore quali Geberit Produzione SpA, Irsap SpA e Baxi SpA, è dotato delle nuovissime tecnologie legate all’impiantistica (scambiatori, caldaie a condensazione di ultima generazione, pompe di calore, accessori sanitari ecc.)

Nell’ala riservata all’edilizia, oltre alle costruzioni tradizionali, sono stati inseriti i simulacri previsti dalla norma UNI 7116 per la corretta posa dei cappotti, uno degli elementi trainanti per l’ecobonus 110%.

L’ultima tappa nel cortile esterno dove sono in atto le lavorazioni con le macchine di movimento terra per la realizzazione addirittura di un campo da calcio ed uno di beach volley, le quali hanno piacevolmente colpito i presenti.

L’ambizioso progetto coinvolge docenti e ragazzi ed è finanziato dalla Regione Veneto. Tramite il “design thinking”, gli studenti hanno scelto cosa sognano di avere a scuola ed hanno poi iniziato a rendere questo sogno realtà. Dalla primavera potranno così godere di questi spazi nelle ore di educazione fisica o di svago nelle giornate di sole.