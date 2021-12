Per il Delta Volley inizia anche il girone di ritorno

PORTO VIRO (Rovigo) - Chilometri da fare e tabù da sfatare. Il 2022 della Delta Group Porto Viro inizia con una lunghissima trasferta in Basilicata. Domenica 2 gennaio alle ore 18 (diretta streaming gratuita sul canale YouTube Volleyball World) il team polesano sarà di scena al Palasport Villa D’Agri di Marsicovetere, provincia di Potenza, dove sfideranno i padroni di casa della Cave Del Sole Lagonegro nella prima giornata di ritorno di Serie A2 Credem Banca.

Negli occhi e nei cuori nerofucsia c’è ancora la splendida vittoria nel derby con Motta, nella testa, però, ronza una domanda: riuscirà finalmente la Delta Group formato trasferta ad essere incisiva quanto quella casalinga? Il primo impegno del nuovo anno dovrà fornire una risposta convincente in tal senso dopo un girone d’andata in cui la formazione di Francesco Tardioli ha mostrato due facce.

Nella prima metà del campionato Porto Viro infatti è stata una macchina quasi perfetta tra le mura amiche, con cinque vittorie su sei gare disputate e 15 punti conquistati su 18 disponibili: solo Bergamo è riuscita a fare meglio. Esattamente agli antipodi il rendimento esterno, con appena un successo all’attivo (1-3 a Reggio Emilia) e ben cinque sconfitte per un bottino complessivo di quattro punti: solo Ortona e Mondovì hanno fatto peggio.

Dal tabù trasferta al tabù avversario, perché indovina chi è stata l’unica squadra capace di violare il campo della Delta Group nel girone d’andata? Lagonegro, naturalmente, che il 10 ottobre scorso rovinò l’esordio dei nerofucsia in A2 imponendosi 1-3 al Palasport di via XXV Aprile.

Per i lucani quel successo era sembrato il preludio ad un possibile stanziamento nei piani nobili della classifica, dopo il mestissimo ultimo posto con cui avevano chiuso la regular season 2020/2021. In realtà, l’ascesa si è fermata praticamente subito, tanto che Lagonegro è arrivata decima (15 punti all’attivo, quattro in meno di Porto Viro) al giro di boa, dunque fuori dalle “magnifiche otto” che prenderanno parte ai quarti di Coppa Italia.

Venendo al ruolino di marcia interno della squadra guidata da Mario Barbiero, il girone d’andata ci ha detto che la Cave Del Sole in casa ha avuto ragione di Mondovì (3-2), Ortona (3-0), Brescia (3-1) e soprattutto della capolista Bergamo (3-0), mentre è caduta contro Reggio Emilia (0-3) e Cuneo (1-3).

Su 18 punti disponibili, 11 conquistati. Non saranno numeri da primissimi della classe, ma un invito alla massima cautela sì. Soprattutto per una Delta Group Porto Viro che deve ancora imparare a correre in trasferta.



14. giornata serie A2

Domenica 2 gennaio ore 18

Lagonegro - Porto Viro

Motta - Siena

Ortona - Brescia

Bergamo - Castellana Grotte

Cuneo - Cantù

Santa Croce - Mondovì

Riposa Reggio Emilia



Classifica

Bergamo 25

Cuneo 24

Castellana Grotte 23

Reggio Emilia 21

Motta 20

Santa Croce 19

Porto Viro 19

Cantù 18

Lagonegro 15

Brescia 15

Siena 13

Mondovì 8

Ortona 5