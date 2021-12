Da alcuni giorni è online il nuovo sito ufficiale del Comune di Villamarzana

VILLAMARZANA (Rovigo) - Il portale, dalla grafica e dalla struttura completamente rinnovate, utilizza la piattaforma “MyPortal 3” della Regione del Veneto. Digitando l’indirizzo www.comune.villamarzana.ro.it si accede alla home page, arricchita da una serie di immagini del territorio di informazioni che permetteranno di promuovere il territorio con sezioni dedicate a cultura, patrimonio storico-paesaggistico e sezioni dedicate alle associazioni del territorio. Non mancano poi le news e i servizi comunali, oltre alla modulistica e ai regolamenti.

In fondo alla pagina, ci sarà un’utile agenda che evidenzia gli eventi e le manifestazioni. “L’amministrazione comunale di Villamarzana - spiega il vicesindaco Daniele Menon - fin dall’inizio dello scorso mandato aveva in agenda il rinnovo del sito Web del Comune e dopo numerose consultazioni siamo arrivati a scegliere questa piattaforma adottata dalla Regione dalla Provincia e da tanti Comuni e finalmente in questi giorni partire con questo nuovo sito web.

Il passaggio al nuovo sito con tecnologia MyPortal è stato dettato dalla necessità di adeguamento agli standard nazionali di accessibilità e leggibilità, secondo quanto previsto da AgID (Agenzia per l’Italia Digitale), oltre che dal desiderio di rinnovare contenuti e grafica. Costantemente aggiornato, il portale permette di trovare diverse informazioni utili”.

L’auspicio dell’amministrazione è che diventi uno strumento grazie al quale i cittadini i professionisti e le associazioni possano interagire con il Comune per diverse esigenze: dalla richiesta di servizi, all’espletamento delle procedure di pagamento. A tale proposito, il nuovo sito è già predisposto per l’accesso diretto al sistema Pagopa, il portale per i pagamenti nei confronti della Pubblica amministrazione. E sarà implementato con i servizi personalizzati diretti al cittadino, a cui si accederà tramite Spid (Sistema pubblico di identità digitale) o carta d’identità elettronica.

“In questo senso - chiude Menon - è importante creare le condizioni per un’adozione diffusa delle tecnologie, in modo da garantire trasparenza, accessibilità, fruibilità di dati e servizi a cittadini, imprese e associazioni. Un invito alla collettività di diventare parte attiva all’interno del progetto, fornendo suggerimenti su possibili migliorie da apportare al nuovo spazio web del Comune. L’amministrazione comunale di Villamarzana augura a tutti un buon 2022”.