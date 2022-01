Il bilancio del 2021 del sindaco di Polesella

POLESELLA (Rovigo) - Si chiude un 2021 molto importante per l’amministrazione comunale di Polesella, impegnata su molteplici fronti e capace di raccogliere i frutti di tanto lavoro e di prepararsi anche per un 2022 scoppiettante. Con il sindaco Leonardo Raito abbiamo fatto il punto della situazione.

Il 2021 è stato un anno che vi ha visti artefici di moltissime azioni

“Abbiamo prodotto quasi 200 delibere di giunta, un dato che sta a significare quanto, insieme ai miei assessori, abbiamo lavorato. Se sommiamo queste delibere ai provvedimenti dirigenziali, che sono stati oltre 500 e alle delibere di consiglio, il dato dal punto di vista amministrativo non può che essere considerato di assoluta importanza. Non siamo in catena di montaggio dove si lavora a pezzi, ma i numeri spiegano le tantissime decisioni prese e i tantissimi temi affrontati. Per questo non possiamo che ringraziare i nostri collaboratori, consapevoli che dovremo fare uno sforzo per rinforzare la struttura e l’apparato”.

In che modo?

“La struttura va rimpinguata rimpiazzando il personale che se ne è andato e, con l’anno nuovo, assumeremo un nuovo agente di polizia locale, nuove risorse all’ufficio tecnico e ai tributi, anche per rimpiazzare il dipendente che purtroppo, è deceduto a causa covid. La struttura è consolidata con funzionari giovani e di valore e con delle nuove risorse dovremmo riuscire a calibrare ancora meglio la gestione delle funzioni e aprirci a nuove opportunità, come la ricerca di fondi europei e di quelli del PNRR. Purtroppo quest’anno, con i cambi delle normative, ci ha un po’ rallentati per i concorsi, ma saremo pronti alla ripartenza”.

Fiore all’occhiello sono sempre stati, per la sua amministrazione, i lavori pubblici.

“Ho già detto a più riprese, ma nei prossimi giorni lascerò poi che sia l’assessore Ranzani a illustrare l’ambito dei lavori pubblici, che il 2021 è stato importante sotto forma di opere, di progetti, e di risorse reperite. Fognature e depuratore, scuole, palazzetto dello sport, ciclabili, percorsi turistici, segnaletica, ponti, senza considerare che sono stati finanziati dalla Regione il rifacimento di Via I Maggio e la rivitalizzazione dei centri storici e dallo Stato l’intervento alle scuole medie. Abbiamo visto investimenti per diverse centinaia di migliaia di euro e altri ne arriveranno”.

Anche in ambito culturale non è mancata l’attività.

“I progetti culturali dell’anno sono stati davvero di qualità e soddisfacenti. Il cd con le musiche del maestro Barbierato, il piccolo lavoro sui polesellani condannati dal Tribunale Speciale, il convegno su Achille Tedeschi cui seguiranno gli atti, la sistemazione del monumento ai caduti, il premio ottenuto per il centenario della grande guerra e ancora il Microfestival delle storie, il premio letterario che è partito, il progetto “una città da favola”. È un paese molto attivo grazie anche al rapporto con associazioni che sono protagoniste dei nostri percorsi”.

Anche se non è facile, pare che Polesella non trascuri lo sviluppo economico

“Ci siamo resi conto, con i dati della Regione e con l’impegno diretto dell’amministrazione, che il nostro paese ha tutte le caratteristiche per trasformare il turismo da un sogno in una autentica e concreta possibilità di sviluppo. La ZLS, poi, è una delle chiavi di volta dello sviluppo territoriale e fa il paio con gli investimenti che molti imprenditori stanno già facendo in ambito ricettivo, turistico, commerciale e artigianale e credo di non esagerare se dico che anche in questo percorso abbiamo fatto valere il nostro impegno e le nostre competenze”.

Ci è sembrato molto orgoglioso, inoltre, delle innovazioni digitali

“Con la digitalizzazione abbiamo portato i servizi ai cittadini nel futuro, attivando il portale del cittadino, il PagoPA e l’ANPR che consentono ai cittadini tutta una serie di servizi accedendo con il proprio SPID. In particolare il portale del cittadino consente l’accesso, in tempo reale, alla propria situazione tributaria, oltre alla comunicazione delle variazioni, alla stampa degli F24. Il tutto a portata di clic e con una flessibilità estremamente vantaggiosa”.

Proprio la comunicazione con i cittadini è un altro dei capitoli da trattare

“La pandemia ci ha tolto alcune opportunità di stare in mezzo alla gente e le voglio recuperare assolutamente, perché il contatto con il cittadino è il miglior viatico per testare gli effetti della programmazione politica. Ciò tuttavia, le innovazioni al sito internet e il nuovo notiziario cartaceo sono due strumenti che ci hanno dato la possibilità di mantenere contatti e di informare come si deve”.

Chiudendo, un auspicio per l’amministrazione e per i suoi concittadini per l’anno nuovo?

“Spero che i miei concittadini possano trovare la forza di superare la pandemia stabilendo nuovi obiettivi entusiasmanti e di realizzare i propri progetti e raggiungere le proprie aspettative. Per l’amministrazione spero arrivino le risorse per il ponte della stazione, che è il mio cruccio, e che si chiuda il percorso con Acquevenete per sistemare la rete idrica di Via Trieste. Per il resto, che ci dia energia e forza per impegnarci a completare le tantissime cose che abbiamo in auge”.