Marco Tiengo e Luisa Vallese avevano ragione: congresso Pd di Occhiobello annullato dal regionale

OCCHIOBELLO (Rovigo) - Avevano presentato ricorso contro la conduzione del congresso del circolo di Occhiobello del Partito democratico che avrebbe visto eletto Mirko Mollaroli come segretario se l'uscente Marco Tiengo e la sua vice Luisa Angela Vallese non avessero presentato richiesta di annullamento per le irregolarità rilevate ( LEGGI ARTICOLO )."Siamo contenti di poter constatare che nel Pd alberga ancora la legittimità - affermano soddisfatti Tiengo e Vallese - La commissione regionale del Pd del Veneto, in data 31 dicembre, ha deliberato l'annullamento dell'esito congresso del circolo locale, come pure l'elezione di Mirco Mollaroli a segretario".La commissione regionale del partito di Enrico Letta, controllando i verbali d'elezione ha appurato due gravi irregolarità: la prima che Mollaroli non sarebbe potuto essere stato eletto in quanto non tesserato al partito, la seconda che hanno votato ad Occhiobello anche tesserati in altri circoli Pd altopolesani, persone quindi che non avevano titolo di votare per Mollaroli ad Occhiobello."È esattamente quanto avevamo richiesto con il ricorso da noi presentato alcune settimane fa - continuano Tiengo e Vallese - La commissione regionale ha rilevato le irregolarità da noi segnalate, prima di tutte la mancata iscrizione di Mollaroli (che quindi non poteva candidarsi, non poteva votare e non poteva essere votato) e l'ammissione al voto di alcuni non titolati. Ci spiace che lo si sia voluto esporre a questa pubblica diatriba, a soli sei mesi dalla sua iscrizione ad un partito di cui, evidentemente, conosceva poco o nulla. A niente è servito lo scomposto agitarsi, a sostegno di Mollaroli, di Emanuele Ulisse e Raffaele Ziosi, ivi compreso un ridicolo controricorso".Il riferimento ad Ulisse di Tiengo e Vallese deriva dal fatto che proprio Emanuele Ulisse, di Occhiobello, è anche il consulente politico della sindaca Sondra Coizzi, ma anche presidente della commissione provinciale per il congresso."Il circolo ha bisogno di svolgere la propria attività politica con la necessaria serenità, senza guardarsi continuamente le spalle da agguati organizzati al solo scopo di mettere la sordina ad una voce critica dell'amministrazione comunale. I ricorrenti ringraziano il livello regionale per l'equa e rapida decisione assunta e assicurano che il loro impegno uscirà comunque rafforzato da tale triste vicenda" concludono Marco Tiengo e Luisa Angela Vallese.