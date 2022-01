I problemi del Pronto soccorso sono la spia di tutto il sistema

ROVIGO - Una situazione esplosiva che abbiamo toccato con mano ben prima della pandemia, e questo dobbiamo dirlo con chiarezza. “La situazione di un Pronto soccorso è il termometro dello stato di salute dell'intero sistema sanitario - evidenzia Cristiano Maria Pavarin, Segretario generale Uil Fpl Rovigo - quando tutto funziona bene, significa che l'intero sistema non ha criticità, al contrario quando emergono dei problemi significa che è il sistema ad avere qualcosa che non funziona. È sotto gli occhi di tutti come in questo momento la situazione del Pronto soccorso dell'ospedale di Rovigo presenti evidenti difficoltà, di fatto un'emergenza nell'emergenza, rendendo sempre più difficile il lavoro degli operatori. Il tutto è stato sottolineato con chiarezza nell'assemblea sindacale unitaria che si è tenuta l'11 novembre scorso. Da allora le cose sono purtroppo peggiorate e le tensioni sono aumentate”.

Parliamoci chiaro, perchè la verità va detta, da anni il Pronto soccorso è sotto organico, le attese erano estenuanti prima, figurarsi ora con l’emergenza Covid-19. Non è un problema recente, ma si trascina da tempo, e i medici e gli infermieri del Pronto soccorso sono vittime, come i pazienti.

“Fino ad arrivare, il mese scorso - racconta Pavarin - anche in episodi sfociati in aggressioni verbali, ma purtroppo non solo, nei confronti degli operatori. Non a caso con delibera del 31 dicembre 2021 il direttore generale ha prorogato fino al 31 marzo 2022 l'affidamento del servizio di vigilanza armata attivato al fine di fronteggiare le attività di sorveglianza e monitoraggio accessi alle strutture ospedaliere per fronteggiare l’emergenza da Covid 19 in atto.

Come detto, tuttavia, i problemi del Pronto soccorso sono la spia di problemi diffusi in tutto il sistema. Il fatto che il numero di accessi sia sovradimensionato rispetto alla capacità deriva sia da situazioni contingenti, dovute alla pandemia nonché alle sue conseguenze come la chiusura del pronto soccorso dell'ospedale di Trecenta ma anche di quello del vicino ospedale di Schiavonia, entrambi tornati a pieno regime Covid Hospital, ma anche da situazioni strutturali. Il primo è la scarsa capacità di filtro della medicina territoriale, che vede i cittadini polesani, di età sempre più avanzata, cercare risposte rivolgendosi direttamente al Pronto soccorso, nonché dalle difficoltà epocali che stanno attraversando le case di riposo, quasi tutte con gravi problemi di organico, visto che molti pazienti arrivano proprio dalle Rsa. Ai problemi di filtro “a monte” fanno poi riscontro le difficoltà di ricovero “a valle”, perché oltre ad una quota di accessi per così dire impropri, ve n'è una maggioritaria di accessi motivati, ma che non riesce a trovare immediato sbocco in posti letto nei reparti appropriati”.

La cruda realtà, il Veneto del miracolo economico ed una sanità che ancor prima della pandemia, eccellenze a parte, presentava già qualche crepa. “Purtroppo l'astanteria si sta sempre più trasformando in un vero e proprio reparto di Medicina d'urgenza.

Oltre ad aumentare il personale nel Pronto soccorso - suggerisce il Segretario generale Uil Fpl Rovigo - quindi, una soluzione che garantirebbe da subito maggiore efficienza, potrebbe essere garantita proprio da un aumento dei posti letto e del personale anche nei reparti, l'opposto di quanto hanno fatto gli ultimi Piani socio-sanitari della Regione. Magari creando anche un vero e proprio reparto di Medicina d'urgenza. Il timore, a fronte degli interventi di ampliamento che hanno preso il via è che, invece, si aumentino i posti letto in astanteria aggravando quindi la situazione del Pronto soccorso caricandolo surrettiziamente di oneri impropri che spetterebbero ad un reparto con ricadute, in tema di carichi di lavoro, direttamente sul personale”. Se dobbiamo dire la nostra, 9-12 ore di attesa in un Pronto soccorso del Veneto, in condizioni normali (ante pandemia) sono un insulto all’intelligenza di chiunque, se c’è qualcosa da fare lo si faccia. Punto e basta, il resto sono solo parole di facciata. Gli operatori sanitari con la voglia di lavorare ci sono, basta pagarli come si deve.