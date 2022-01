Congresso Pd di Occhiobello annullato. Mirko Mollaroli denuncia "manovre burocratiche e giochetti politici per screditare"

OCCHIOBELLO (Rovigo) - La commissione regionale di garanzia del Partito democratico Veneto ha annullato il congresso per l'elezione del segretario di circolo del Pd di Occhiobello ( LEGGI ARTICOLO ) accogliendo le richieste dei ricorrenti Marco Tiengo e Luisa Angela Vallese, rispettivamente segretario uscente e vice segretario di circolo.il segretario eletto durante le consultazioni giudicate irregolari dalla commissione di garanzia -per la mancanza di una firma dopo che per settimane il segretario uscente, e da me regolarmente sconfitto, si è rifiutato di consegnarmi la scheda del rinnovo" rivela deluso Mollaroli. La commissione che ha annullato l'esito della votazione per la segreteria del circolo locale ha rilevato irregolarità per la mancata iscrizione al Pd del segretario eletto e per la partecipazione al congresso di elettori da circoli limitrofi quando invece non avrebbero dovuto poter votare.- Io stesso ho chiesto l'annullamento del congresso per dimostrare, come poi è accaduto, l'incapacità di gestione di certi soggetti del circolo ( LEGGI ARTICOLO ).È evidente che, mi dispiace che la democrazia tanto sbandierata nel circolo venga svilita da giochetti burocratici.per me la politica è stare in mezzo ai cittadini e parlare di problemi veri non certo questi".