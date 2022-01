Sospesa anche l'Eccellenza; la finale di Coppa si giocherà il prossimo 23 gennaio

ROVIGO - Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Veneto, nella sua riunione di lunedì 3 gennaio scorso, considerato il progredire della situazione da contagio Covid-19; valutato il rendiconto dei consiglieri per quanto riguarda il loro territorio; preso atto della richiesta di annullamento del Tdr di Calcio a 11 (già in programma nel prossimo mese di aprile) che garantisce così la continuazione dell’attività in modo consono; ha deliberato quanto segue sospendere l’attività relativa ai campionati diContinuare sino a nuova determinazione la sospensione di attività di rappresentativa Regionale e Provinciale di Calcio a 11 e Calcio a 5, Maschile e Femminile; rinviare le Final Four di Calcio a 5 in diversa data come da specifico Cu, consentire sedute di allenanti congiunti e/o amichevoli a partire da lunedì 24 gennaio.Inoltre a seguito di problematiche afferenti al Covid-19, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Veneto ha deliberato di rinviare la gara in programma giovedì 6 gennaio 2022 riprogrammandola così come segue: U.C. Montecchio Maggiore Srl (VI) e ACD Portomansuè (TV) Domenica 23 Gennaio 2022, con inizio alle ore 14.30 allo Stadio Comunale “W. Martire” – Dolo (VE) In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari da 15’ ciascuno e, nel caso di ulteriore parità, verranno battuti i calci di rigore come previsto dal vigente Regolamento del Giuoco.