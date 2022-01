Un accordo di programma Provincia-Regione per il potenziamento delle strade

ROVIGO - Nei prossimi anni la Provincia di Rovigo disporrà di alcuni milioni di euro di risorse da investire su strade e ponti di competenza provinciale, una buona notizia, dopo anni di penuria di danari e che dovrebbe mettere in moto una serie di cantieri capaci di dare delle risposte al fabbisogno crescente di manutenzione e sicurezza. “La nuova Amministrazione provinciale, guidata da Enrico Ferrarese e, che al suo interno, dispone di figure molto competenti nell’ambito dei lavori pubblici, potrebbe aprire una nuova stagione di positive ricadute sulla viabilità provinciale - commenta Leonardo Raito sindaco di Polesella - se riuscirà ad aprire un canale con la Regione del Veneto, proponendo un accordo di programma che possa vedere cofinanziati interventi con un apposito fondo regionale istituito ai sensi della L. 39/91, creando in questo modo un moltiplicatore di risorse investite nella risoluzione dei principali problemi individuati dalla struttura tecnica della Provincia. A spanne, un’operazione di questo genere potrebbe produrre investimenti per 20 milioni di euro in Polesine, creando un circolo virtuoso, oltre che dal punto di vista dei lavori, anche economico”.

In più, favorirebbe l’ammodernamento della rete viaria della provincia, in taluni casi estremamente datato. “Come braccio operativo dell’accordo di programma, insieme alla struttura tecnica della manutenzione strade dell’ente, si potrebbe ricorrere alla società strumentare AS2 - sottolinea Raito - capace, con le proprie professionalità, di supportare un lavoro tutto pubblico con ricadute pubbliche evidenti. È la proposta che farò ai colleghi e agli amici chiamati alla responsabilità di governo della Provincia di Rovigo e ai nostri rappresentanti in Regione. Senza togliere niente a nessuno, credo possa essere una strada da percorrere con buone possibilità di riuscita”.