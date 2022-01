Vaccinazione anti Covid-19: Domenica 9 gennaio open day per i bambini dai 5 agli 11 anni

ROVIGO - Domenica 9 gennaio 2022 in tutto il Veneto è Open day per le vaccinazioni dei bambini dai 5 agli 11 anni.

Nella nostra provincia sarà possibile accedere al Centro Vaccinale di Popolazione Rovigo - Censer dalle ore 15.30 alle ore 18.30 e ad Adria - Sala Caponnetto dalle ore 15.30 alle ore 18.30

I liberi accessi pediatrici 5-11 anni sono possibili anche in altri giorni, come per tutto il periodo delle festività, secondo il calendario riportato nella pagina - https://www.aulss5.veneto.it/Liberi-accessi-pediatrici-ai...

Nel recente decreto, il Governo ha imposto l'obbligo vaccinale per gli over 50 (LEGGI ARTICOLO). Per i 150.000 non ancora vaccinati in Veneto, l'accesso agli hub è libero, non è necessaria la prenotazione