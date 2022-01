118: il numero è destinato esclusivamente all'Emergenza- Urgenza 

ROVIGO - Si chiede cortesemente alla popolazione di non chiamare il servizio di emergenza / urgenza 118 per richiedere informazioni. Il servizio provinciale Suem 118 è infatti destinato esclusivamente alle emergenza/ urgenza e quindi la chiamata a questo servizio deve essere riservata a richieste di pronto intervento e soccorso. Il grande numero di chiamate al 118 per informazioni che possono essere fornite dal numero verde Covid-19, può rallentare le richieste di soccorso sul territorio.



In particolare, si evidenzia anche a causa dell’elevato numero di positività, nonostante i nostri laboratori stiano lavorando a ciclo continuo sette giorni su sette, la lettura dei tamponi molecolari potrebbe subire dei rallentamenti.

Per i contatti stretti o le persone positive è disponibile la pagina informativa - https://www.aulss5.veneto.it/NUOVO-DECRETO-SU-QUARANTENE-E-GREEN-PASS-IN-VIGORE-DAL-31-DICEMBRE-2021



Si ricorda che per ogni informazione sull’emergenza Covid-19, è attivo sette giorni su sette, dalle 8 alle 20, il numero verde aziendale 800938880 .