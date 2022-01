Covid-19: 1052 nuovi positivi in un giorno in provincia di Rovigo

ROVIGO - 1.052 nuove positività di residenti in Polesine (sono in totale 27.014 i residenti in Polesine con positività al Covid-19 riscontrati da inizio epidemia). 208 di queste persone erano già in isolamento domiciliare.

La prevalenza in Polesine (totale delle persone risultate positive da inizio epidemia sul totale della popolazione) è pari al 12,24%. Il tasso di positività degli ultimi 7 giorni (nuovi casi riscontrati sul totale delle persone testate nel periodo) è pari al 13,64%.

Da inizio epidemia sono stati eseguiti 1.190.693 test rapidi e tamponi.

Attualmente risultano 101 pazienti ricoverati: 57 pazienti in Area Medica Covid a Trecenta, 23 in Ospedale di Comunità Covid a Trecenta, 8 in Terapia Intensiva Covid a Trecenta, 9 in Malattie Infettive a Rovigo, 2 in Area Intensiva a Rovigo (ricoverati per motivi non legati al Covid), 1 in Chirurgia a Rovigo (ricoverato per motivi non legati al Covid), 1 in Ostetricia a Rovigo (ricoverato per motivi non legati al Covid).

Le Strutture Residenziali del Polesine ospitano ad oggi 2.046 anziani e 877 altri ospiti (disabili, psichiatrici, ecc.).

Ad oggi risultano positivi: 2 operatori del CSA di Adria, 1 operatore della Residenza per anziani "Ing. Arturo Pedrelli" di Ariano nel Polesine, 2 operatori della Residenza per anziani Villa Agopian di Corbola, 3 operatori della Casa di Riposo San Gaetano di Crespino, 2 ospiti e 4 operatori della Residenza San Salvatore di Ficarolo, 2 operatori del Centro Servizi per anziani La Residence di Ficarolo, 2 operatori del Centro Servizi La Quiete di Fiesso Umbertiano, 4 operatori della Casa Sacra Famiglia di Fratta Polesine, 1 operatore dell’Opera Pia Francesco Bottoni di Papozze, 2 ospiti e 1 operatore del Centro Servizi Villa Tamerici di Porto Viro, 2 operatori della Residenza per anziani La Rosa dei Venti di Rosolina, 19 ospiti e 5 operatori dell’IRAS di Rovigo, 6 operatori della Casa di riposo Città di Rovigo, 3 ospiti e 2 operatori del Centro Servizi Resemini di Stienta,1 operatore della Residenza per anziani Madonna del Vaiolo di Taglio di Po, 4 operatori della Casa Sant’Antonio di Trecenta.

131 nuove guarigioni portano a 19.021 il totale dei guariti in Polesine da inizio epidemia. Sono 7.403 le persone attualmente positive in provincia.

Ad oggi sono 3.277 le persone poste in isolamento domiciliare.

Al fine di garantire una corretta gestione dei flussi presso i sei Covid Point aziendali, l’accesso per l’esecuzione dei tamponi è possibile solo previa prenotazione. Per tutte le informazioni https://www.aulss5.veneto.it/Punti-COVID

Nella giornata di ieri sono stati eseguiti 7.182 tamponi tra antigenici e molecolari.