Mete e spettacolo al Battaglini, la FemiCz vince sul Colorno

ROVIGO - Con 18 indisponibili per parte, tra Covid-19 ed infortuni, e davanti a circa 600 spettatori, la FemiCz Rovigo ed il Colorno hanno dato spettacolo con mete di ottima fattura. Sabato 8 gennaio un terzo turno di Coppa Italia in cui i Bersaglieri dovevano per forza ottenere il bonus, lo hanno fatto con una pregevole meta di Leo Sarto nel finale, imbeccato da un magistrale cross kick di Abner Van Reenen. Alla fine 4 mete per parte, da applausi quella di Sapuppo, frutto di un’azione corale del Colorno da una palla di recupero dai propri 22, che ha visto coinvolta mezza squadra, con ricicli continui alla Casellato.



Le parole di Coetzee, Giazzon, Zambelli e Momberg

Alla fine l’ha spuntata la FemiCz (37-26) che ha sfruttato l’indisciplina iniziale del Colorno, una supremazia in mischia chiusa, e a conti fatti anche il piede di Abner Van Reenen, che ha vinto il personale duello con Pescetto dalla piazzola. Un successo che in classifica consente al Rovigo di poter ancora sperare nella finale di Coppa Italia, per farlo dovrà battere il Calvisano sabato prossimo alla stadio Battaglini alla ore 15, l’ultimo turno di Roma contro la Lazio, previsto il 22 gennaio, dovrebbe essere una pura formalità (se si giocherà).

Pronti via la FemiCz con in campo il ritrovato Carel Greeff (i suoi avanzamenti mancavano come l’aria) e l’ottimo Fabio Michelotto (in prestito dal Badia) sembra impadronirsi subito del match. Il Colorno commette diverse penalità, e Van Reenen punisce gli ospiti per ben tre volte al 2’, al 7’ ed al 15’. Sul 9-0 per il Rovigo, Pescetto ha l’opportunità di accorciare, ma da posizione centrale incredibilmente manca il bersaglio. Il mediano d’apertura, neo acquisto della squadra di Casellato e Frati, si è praticamente allenato una sola volta con il nuovo club.

In giro di 5 minuti gira la partita. Una bella azione del Colorno permette al tallonatore Buondonno di varcare l’area di meta, Pescetto questa volta è preciso, 9-7. Poi un pallone scoppiato in mezzo al campo con la FemiCz in attacco spiana la strada a Mey, che recupera l’ovale e schiaccia in mezzo ai pali, Pescetto trasforma, 9-14. Lo stesso mediano d’apertura non è fortunato dalla piazzola al 32’. In chiusura di primo tempo la FemiCz rialza la testa, pick and go vincente di capitan Edo Lubian, migliore in campo con Greeff e Momberg. Van Reenen non trasforma da posizione non impossibile, e le squadre tornano negli spogliatoi con il risultato in pareggio, 14-14.

Nella ripresa si riprende da dove si era cominciato. Van Reenen sfrutta l’indisciplina del Colorno e riporta avanti il Rovigo, 17-14. Al 47’ touche ben giocata sui 5 metri del Colorno, palla in cassaforte e ancora Lubian schiaccia in area di meta, Van Reenen converte da posizione complicata, 24-14. Lo stesso sudafricano sfrutta un calcio di punizione poco dopo, 27-14. Al 55’ forse l’episodio che segna il match, giallo ad Appiah, e due minuti dopo il pack rossoblù entra di potenza in area di meta, Jacques Momberg festeggia il suo rientro con una marcatura pesante 32-14.

Sembra finita, ma non lo è. Leggerezza difensiva del Rovigo, touche ben giocata dal Colorno in attacco e meta di Del Bono in prima fase, Pescetto converte, 32-21. Al 64’ la perla di Van Reenen al piede, un calcio-passaggio perfetto nelle mani di Leo Sarto, che non ha difficoltà ad entrare in area di meta, 37-21. Nel finale la meta di Sapuppo riaccende le speranze del Colorno, ma la FemiCz, pur fallendo un facile piazzato, riesce a conservare il risultato sul 37-26.

Da segnalare l’ingresso nella ripresa di Smit e Chimera del Badia, e del giovane Simon Garcia Scaro dell’Under 19, tutti reclutati in extremis per fronteggiare l’emergenza di questo periodo dovuto all’elevato numero di contagi, oltre all'esordio del giovane Bonan. In tribuna, oltre al presidente della Federazione Italiana Rugby, Marzio Innocenti, anche il ds della Borsari Badia, Matteo Equisetto ed il tecnico biancazzurro Joe Van Niekerk. L'ex rossolbù Giant Mtyanda era in panchina con il ruolo di portatore d'acqua, dovrebbe esordire nel prossimo match del Colorno. Positiva la direzione di gara del giovane arbitro Alex Frasson di Treviso, il Rovigo ha giocato con la nuova seconda maglia bianca, tutte annullate le altre partite di Coppa Italia.

Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – sabato 8 gennaio 2022

Coppa Italia, III giornata

FEMI-CZ Rovigo v HBS Colorno 37-26 (14-14)

Marcatori : p.t. 2’ c.p. Van Reenen (3-0), 7’ c.p. Van Reenen (6-0), 15’ c.p. Van Reenen (9-0), 19’ m. Buondonno tr. Pescetto (9-7), 24’ m. Mey tr. Pescetto (14-9), 39’ m. Lubian (14-14); s.t. 42’ c.p. Van Reenen (17-14), 47’ m. Lubian tr. Van Reenen (24-14), 53’ c.p. Van Reenen (27-14), 57’ m. Momberg (32-14), 61’ m. Del Bono tr. Pescetto (32-21), 64’ m. Sarto (37-21), 69’ m. Sapuppo (37-26),

FEMI-CZ Rovigo : Borin; Uncini (41’ Smit) , Lertora, Diederich Ferrario, Sarto; Van Reenen, Chillon (70’ Chillon) ; Greeff (62’ Chimera) , Lubian (cap.), Cosi (70’ Garcia Scaro) ; Michelotto, Steolo; Pomaro (70’ Brandolini) , Momberg (79’ Bonan), Quaglio (62’ Rossi) .

all. Coetzee

HBS Colorno : Del Bono; Pasini (63’ Singh-65’ Pasini) ; Mey F., Van Tonder (Cap); Pavese; Pescetto, Del Prete; Sapuppo; Koffi (54’ Bertoni) , Odiase; Cicchinelli, Butturini; Valdes (65’ Zecchini) , Buondonno L. (52’ Ferrara) , Appiah

all. Casellato

Arb. Alex Frasson (Treviso)

AA1 Federico Vedovelli (Sondrio), AA2 Dario Merli (Ancona)

Quarto Uomo: Matteo Giacomini (Treviso)

Cartellini: 55’ cartellino giallo a Appiah (HBS Colorno)

Calciatori: Van Reenen (FEMI-CZ Rovigo) 6/ 10; Pescetto(HBS Colorno) 2/ 5

Note: Partita a porte aperte, giornata soleggiata, circa 600 spettatori

Punti conquistati in classifica: (FEMI-CZ Rovigo) 5, (HBS Colorno) 1

Player of the Match: Edoardo Lubian (FEMI-CZ Rovigo)

Girone 2 Classifica: Fiamme Oro 12pt; Femi-CZ Rugby Rovigo Delta 7pt; Rugby Transvecta Calvisano 6pt; Rugby Colorno 5pt; Lazio Rugby 1927 1pt