Ma il Ferro è così importante in alimentazione?

ROVIGO -, alcune delle quali molto importanti, anche se necessarie in piccola quantità: in questo caso si parla di microelementi.mediamente 4-5 grammi (di cui i 3/4 sono presenti nell’emoglobina, ovvero la proteina che trasporta l’ossigeno dai polmoni al resto del corpo).Tra i vegetali ne contengono una discreta quota le verdure a foglia verde scuro (es. i famosi spinaci), i legumi, la frutta secca e il cioccolato. È da ricordare che la forma di ferro presente negli alimenti di origine vegetale e nelle uova è meno assorbibile rispetto a quella dei cibi di origine animale perché deve essere “attivato”. L’acido citrico e la vitamina C aiutano questa attivazione (in chimica si parla di “riduzione” del ferro da ferrico a ferroso) e quindiIl fabbisogno di ferro varia a seconda dell’età, del sesso, e aumenta in caso di gravidanza e allattamento. Se, infatti, il fabbisogno di un bambino si aggira intorno ai 7-9 mg giornalieri, un uomo adulto necessita di 10/12 milligrammi al giorno e una donna di circa 18 mg, soprattutto se allatta. Per la gestante il fabbisogno sale invece a 30 mg al giorno.sideropenica caratterizzata da un riduzione del numero dei globuli rossi che sono oltretutto più piccoli.La carenza di ferro è un problema molto trascurato, frequentemente non diagnosticato, anche se colpisce un terzo della popolazione mondiale e nei Paesi industrializzati il 2%-4% delle persone soffre di anemia da carenza di ferro o sideropenica: la sua diagnosi è piuttosto semplice con i normali esami ematici tramite la valutazione della ferritina, indice delle riserve corporee di ferro, e la saturazione e della transferrina, indice della biodisponibilità ematica del ferro al fine di soddisfare le richieste dell’organismo.Come si diceva pocanzi, circa il 60% dei pazienti portatori di malattia renale cronica sono affetti da anemia sideropenica e circa il 50% dei pazienti affetti da scompenso cardiaco hanno una carenza marziale.I sintomi della carenza di ferro sono svariati: uno dei segni principali è il: altri segni di carenza di ferro e conseguente anemia sideropenica includono un. Il ferro risulta particolarmente importante in alcune fasi della vita, in primo luogo durante la crescita e l’infanzia, mentre nell’età adulta, per la donna e per gli sportivi.Come si è già accennato,Durante la gravidanza il bimbo ha bisogno di assumere ferro sia per svilupparsi nell’utero sia per crescere una volta venuto alla luce e lo fa attingendo alle riserve della mamma da te. Con la crescita, il fabbisogno di ferro del bimbo cambia: infatti durante i primi 4-6 mesi di vita utilizza il ferro che ha immagazzinato in fase uterina, mentre successivamente ne ha bisogno con la dieta. La crescita che il bimbo presenta nei primi quattro mesi è impressionante: infatti

l'aumento di peso del neonato è quantificabile in 150-200 grammi alla settimana, ritmo che lo porta normalmente a raddoppiare il proprio peso entro il quarto mese di vita.

Prima che tu te ne accorga, il tuo bambino è passato dall’essere un bimbo piccolo all’essere un adolescente pieno di ormoni. Gli sbalzi di umore degli adolescenti sono in parte il risultato di rapidi cambiamenti nel loro corpo. La crescita accelerata, gli sport scolastici, le prime mestruazioni e il fatto che inizino a gestire la propria dieta (diventare vegetariani/mettersi a dieta), tutto ciò potrebbe anche incidere sui livelli di ferro.Nella prossima puntata focalizzeremo quella che è



dott. Fulvio Fiorini

primario di Nefrologia e Dialisi dell’Ulss 5 Polesana

specializzato in Scienza dell’alimentazione