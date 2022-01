Illuminazione pubblica, un problema nato da altre amministrazioni

ROVIGO - ”Condivido la sollecitazione del Consigliere Rizzato per una futura gestione più oculata circa i servizi della pubblica illuminazione, dopo quasi decennio molto oneroso per le tasche del Comune e bassa qualità del servizio. Trovo tuttavia singolare (e un po' paradossale) che Rizzato fotografi solamente l’attualità e si stracci le vesti ignorando la vicenda per intero”. LEGGI ARTICOLO

Queste la parole di Vanni Borsetto, consigliere comunale del Forum Dei Cittadini che sostiene la Giunta Gaffeo, poi la stilettata alla Lega “Sarebbe corretto che lui evidenziasse anche le responsabilità di chi ha governato la città di Rovigo fino al 2018. Vorrei sottolineare che quella parte politica, contro la quale lui oggi punta il dito, è la stessa che nel 2013 si oppose alla scelta sciagurata della Giunta Piva (centrodestra sostenuto dalla Lega) di far gestire a Consip la pubblica illuminazione cittadina. Che si corresse il rischio di maggiori oneri a carico del Comune era evidentissimo già nel dibattito in Consiglio all’epoca il quale respinse (compresa la Lega) tutte le obiezioni poste dalla minoranza di centro sinistra. Che la gestione di Consip fosse un flop era risaputo. Basta leggersi la rassegna stampa di allora. E’ bene non dimenticare poi che questa città fu poi per oltre tre anni in mano allo stesso partito di Rizzato forse allora più distratto dai bivacchi degli extracomunitari che interessato ai reali problemi della città come appunto la pubblica illuminazione”.

Una cosa è certa, l’illuminazione pubblica della città di Rovigo, e delle frazioni, ha bisogno di un intervento poderoso.