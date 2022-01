Morto David Sassoli. Il cordoglio del presidente della Regione Veneto Luca Zaia

VENEZIA - “Con David Sassoli il mondo delle Istituzioni perde un interprete serio ed equilibrato, che ha improntato la sua attività europea al confronto e al dialogo, che sono la stella cometa della democrazia, pur essendo stato eletto da una maggioranza politica”.

Così il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, esprime il suo cordoglio per la prematura scomparsa del Presidente del Parlamento Europeo.

“Rivolgo a tutta la sua famiglia, a chi gli ha voluto bene e a tutto il Parlamento Europeo – aggiunge Zaia – le condoglianze più sentite, personali e istituzionali”.

“Di essere uomo pacato e ragionevole – ricorda Zaia – Sassoli ha dato numerose prove anche quando, prima di intraprendere la carriera politica, fu apprezzato giornalista televisivo. La giornata è iniziata in maniera davvero molto triste”.

Aveva 65 anni il presidente del Parlamento europeo. Soltanto lunedì era stata diffusa la notizia del suo ricovero in Italia. Sassoli era in ospedale, ad Aviano, dal 26 dicembre scorso a causa di una grave complicazione dovuta a una disfunzione del sistema immunitario. Aveva, perciò, dovuto cancellare tutte le attività ufficiali.



“Perdiamo una persona perbene, generosa ed un europeista convinto: la scomparsa di David Sassoli lascia un grande vuoto, a maggior ragione in un momento come questo”. Così il gruppo del Partito Democratico Veneto ricorda il presidente del Consiglio europeo, scomparso questa notte a 65 anni e commemorato oggi dall’aula di Palazzo Ferro Fini con un minuto di raccoglimento.



“Le reazioni unanimi da parte di tutto il mondo politico, a partire dagli avversari, rendono il senso di quanto grave sia questa perdita. Vogliamo ricordare in particolare la sua attenzione per gli ultimi, le battaglie contro muri e disuguaglianze, senza fare sconti alla stessa Unione Europea che avrebbe voluto più vicina e fedele ai suoi valori originari. Un forte e affettuoso abbraccio ai familiari, agli amici e a tutta la comunità del Partito Democratico”.

I funerali si svolgeranno venerdì 14 alle 12 nella chiesa di Santa Maria degli Angeli in piazza della Repubblica a Roma.