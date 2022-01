Sabato 15 gennaio liberi accessi per le vaccinazioni pediatriche ad Adria e Trecenta

ROVIGO - L’accesso alle sedute pediatriche è consentito tramite prenotazione; in alcune sedute è possibile accedere anche in libero accesso secondo calendario riportato alla pagina – https://www.aulss5.veneto.it/Liberi-accessi-pediatrici-ai-centri-vaccinali .

In particolare, nella giornata di sabato 15 gennaio, saranno possibili i liberi accessi per vaccinazioni pediatriche nei CVP di Adria – Ospedale Centro Trasfusionale e CVP di Trecenta – Ambulatori Vaccinali SISP dalle 15.30 alle 18.30.

Al fine di ottimizzare le sedute è consigliata la prenotazione. E’ possibile prenotare la somministrazione online https://www.aulss5.veneto.it/PRENOTAZIONE-VACCINAZIONI-COVID-19 o presso le farmacie del territorio che utilizzano, al pari dell’Azienda Sanitaria, il portale regionale.

Alle ore 12.00 di oggi le prenotazioni in tale fascia di età, da oggi al 31 gennaio, erano 785.

In questa fascia di età è stato vaccinato il 25,8% della popolazione, aggiungendo i già prenotati al 15 gennaio la percentuale dei vaccinati con una dose salirà al 33%.

Per le persone in tale fascia di età, e più in generale per i minori di 18 anni, è necessario presentarsi il giorno della vaccinazione accompagnati da un genitore o da un tutore con il consenso minori disponibile alla pagina di prenotazione compilato e firmato da entrambi i genitori o dal tutore/tutori.

Per informazioni e supporto è possibile rivolgersi al proprio pediatra o contattare il numero verde aziendale 800938880, attivo 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20.

In merito alle nuove norme su quarantene e green pass, in vigore dal 31 dicembre scorso, è stata creata, nei giorni scorsi, una pagina informativa contenente i punti salienti e i documenti integrali. La pagina è raggiungibile al link - https://www.aulss5.veneto.it/NUOVO-DECRETO-SU-QUARANTENE-E-GREEN-PASS-IN-VIGORE-DAL-31-DICEMBRE-2021 .

Ad oggi sono state somministrate 110.534 dosi booster (80,2% della popolazione eleggibile) in provincia di Rovigo.

La somministrazione della dose booster è effettuabile dopo quattro mesi (120 giorni) dal completamento del ciclo.

Per accedere alla vaccinazione è possibile prenotare al link - https://www.aulss5.veneto.it/PRENOTAZIONE-VACCINAZIONI-COVID-19 o presso le farmacie del territorio.

Le disponibilità di appuntamenti vanno fino al 28 di febbraio 2022.

Percentuali delle persone vaccinate rispetto alla popolazione assistita vaccinabile (over-5):

con almeno una dose (comprese le dosi somministrate fuori Regione): 87%

con ciclo completo (comprese le dosi somministrate fuori Regione): 84,3%

stima con almeno una dose al 28 di febbraio (vaccinati più prenotati): 88%

Percentuali delle persone vaccinate rispetto alla popolazione assistita:

con almeno una dose (comprese le dosi somministrate fuori Regione): 84,5%

con ciclo completo (comprese le dosi somministrate fuori Regione): 81,8%

stima con almeno una dose al 28 di febbraio (vaccinati più prenotati): 85,5%

Percentuali vaccinati per fasce di età (con almeno una dose):

Fascia di età Vaccinati % Over-80 99,8 70-79 96 60-69 93,8 50-59 89,4 40-49 85,8 30-39 84,2 20-29 87,3 12-19 89,1 5-11 25,8

Percentuale di assistiti vaccinati con 3° dose rispetto alla popolazione eleggibile (ciclo completo da 5 mesi): 80,2%

Dall’inizio della campagna vaccinale alla mattina del 13 gennaio: dosi somministrate 493.975 (194.840 prime dosi, 184.018 seconde dosi, 110.534 terze dosi, 4.583 monodose).

Nella giornata del 12 gennaio sono state somministrate 2.689 dosi.