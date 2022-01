Angelucci dirige il big match del Battaglini

ROVIGO - La Commissione Organizzatrice Gare della FIR ha reso note le designazioni arbitrali per il prossimo turno di Coppa Italia in calendario sabato 15 gennaio.

Prime a scendere in campo alle 14.00 a Reggio Emilia le formazioni di Colorno e Lazio per il Girone 2. Nell’altro incontro della pool 2 si affronteranno alle 15.00 Rovigo e Calvisano.

Sempre alle 15.00 scenderanno in campo al Plebiscito di Padova i padroni di casa del Petrarca che riceveranno la formazione emiliana del Valorugby. Mogliano Rugby 1969 - Rugby Viadana 1970 è stata annullata per rinuncia del Mogliano, quindi il Viadana in classifica guadagna 5 punti a tavolino.



La FemiCz Rovigo sabato deve vincere con il Calivsano se vuole sperare di raggiunere la finale di Coppa Italia. Si deciderà poi tutto nell'ultimo turno, visto che le Fiamme Oro attualmente in vetta al girone, sfideranno proprio la squadra di Gianluca Guidi in terra bresciana, mentre i Bersaglieri il 22 gennaio andranno a Roma per incontrare la Lazio.

Di seguito le designazioni arbitrali.

COPPA ITALIA – IV giornata – 15.01.22

Girone 1

Ore 15.00

Petrarca Rugby – Valorugby Emilia

Arb. Federico Boraso (Rovigo)

AA1: Gabriel Ghirnoaga (Roma), AA2 Lorenzo Sacchetto (Rovigo)

Quarto uomo: Matteo Giacomini (Treviso)

Mogliano Rugby 1969 - Rugby Viadana 1970, annullata per rinuncia del Mogliano

Riposa: Sitav Rugby Lyons

Girone 1 Classifica: Petrarca 15pt; Valorugby Emilia 10, Mogliano Rugby 1969 5pt; Rugby Viadana 1970 5pt, Sitav Rugby Lyons 0

(classifica aggiornata tenendo conto delle vittoria a tavolino per rinuncia dell’avversario)

Girone 2

Ore 14.00

Rugby Colorno - Lazio Rugby 1927

Arb. Matteo Franco (Pordenone)

AA1: Clara Munarini (Parma), AA2 Gianmarco Toneatto (Udine)

Quarto uomo: Davor Vidackovic (Milano)

Ore 15.00

FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta - Rugby Transvecta Calvisano

Arb. Riccardo Angelucci (Livorno)

AA1: Alex Frasson (Treviso), AA2 Matteo Locatelli (Bergamo)

Quarto uomo: Ferdinando Cusano (Vicenza)

Girone 2 Classifica: Fiamme Oro 12pt; Femi-CZ Rugby Rovigo Delta 7pt; Rugby Transvecta Calvisano 6pt; Rugby Colorno 5pt; Lazio Rugby 1927 1pt

(classifica aggiornata tenendo conto delle vittoria a tavolino per rinuncia dell’avversario)