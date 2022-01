Alessia Arseni nuovo Direttore di Medicina Legale

ROVIGO - È Alessia Arseni il nuovo direttore della Unità Operativa complessa di Medicina Legale e Rischio Clinico dell’Azienda Ulss 5 Polesana: dopo la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Ancona, si è specializzata in Medicina Legale all’Università Politecnica delle Marche.

Ha poi conseguito un dottorato in Medicina Legale e Tossicologia e Medicina Legale per l’università di Macerata. Tra i titoli figurano anche due Master in management delle Aziende sanitarie.

Dal gennaio 2020 a tutt’oggi è referente della Unità Operativa Semplice Qualità e Rischio Clinico dell’Azienda Ulss 6 Euganea dal 2011 al 2020 ha ricoperto il ruolo di Dirigente Medico Specialista in Medicina Legale nel Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Ulss 6 Euganea, dal 2011 al 2016 è stata referente della Struttura Semplice Dipartimentale di Medicina Legale dell’Ex Ulss 17. Precedentemente ha svolto attività consulenziale e libero professionale nell’ambito della responsabilità medico legale e del rischio clinico.

Ha svolto una ricca attività di pubblicistica medico scientifica, sui temi del rischio clinico, delle buone pratiche e della medicina legale. E’ stata Professore a Contratto per Corsi di Laurea Universitari per Educatori Professionali e Scienze Infermieristiche. A tutt’oggi è titolare di Docenza a Contratto presso la Scuola di Specializzazione di Medicina Interna dell’Ateneo Patavino e dell’Università di Rovigo. Si è inoltre formata costantemente partecipando a congressi, convegni e seminari regionali e nazionali.

La nuova Struttura Operativa Complessa di Medicina Legale, all’interno del Dipartimento di Prevenzione dell’Aulss 5 Polesana, assicurerà la gestione e il corretto svolgimento di tutte le attività proprie della disciplina, assicurando la gestione dell’attività di rischio clinico e di consulenza specialistica agli altri servizi aziendali, in ordine alle diverse problematiche medico – legali. Inoltre, avrà il compito di assicurare l’espletamento delle Commissioni per l’accertamento degli stati invalidanti (Invalidità Civili, Riconoscimento della condizione di handicap, disabilità lavorativa) nonché l’attività di medicina necroscopica territoriale.

“La dottoressa assume, in Azienda Ulss 5, un ruolo strategico e trasversale - afferma il direttore generale dell’Azienda Ulss 5, Patrizia Simionato - a supporto della definizione di procedure e protocolli, nella definizione di percorsi aziendali, nella gestione dei contenziosi sanitarie oltrechè nella implementazione delle buone pratiche. A lei il mio augurio di buon lavoro”.