Aumentano i posti letto in terapia intensiva Covid, sospesi gli interventi non urgenti

ROVIGO - “Siamo in forte difficoltà”. Esordisce così il dg dell’Ulss 5 Polesana Patrizia Simionato nel punto stampa di venerdì 14 gennaio presso la Cittadella sanitaria di Rovigo.

“Le positività aumentano, stiamo riorganizzando l’attività per garantire l’assistenza, oltre a tracciamento, vaccinazione e tamponi Covid. Un lavoro di squadra che si fa con tutte le istituzioni, farmacie, medici di famiglia e pediatri, sindaci, Prefettura, Questura, e tutte le forze dell’ordine.

Le difficoltà ci sono, e sono molte, in momenti d’emergenza la squadra si vede. Abbiamo l’aiuto di sanitari e volontari, una rete ampia per uscire da questa situazione di difficoltà, ringrazio tutti per lo sforzo”.

Con oltre 10 mila casi di Covid-19, oltre 110 ricoverati (LEGGI ARTICOLO), a spaventare maggiormente è l’occupazione di posti letto in terapia intensiva, anche se l’ospedalizzazione. in relazione al numero dei positivi, è inferiore rispetto alle scorse ondate. Con o senza Covid, è un reparto che richiede personale con esperienza specifica, per questo il direttore sanitario ha annunciato, contestualmente all’aumento dei posti previsti al Covid Hospital di Trecenta (da 18 a 20), la riduzione dell’attività chirurgica non urgente.

“Abbiamo predisposto una riorganizzazione per fronteggiare i ricoveri in area critica - ha spiegato il direttore sanitario Alberto Rigo - da 7-8 siamo passati a 13-14 di media, per fornire posti letto ai polesani dobbiamo necessariamente rimodulare gli interventi chirurgici. La speranza è che i 20 posti letto in terapia intensiva Covid non siano necessari, ma dobbiamo prepararci. Riduciamo l’attività quindi della sala operatoria, garantendo i trattamenti oncologici, di emergenza e di screening, ma quella chirurgia programmata non urgente viene rinviata”. Anche l’ospedale di Adria ha attivato un reparto Covid con 16 posti letto a bassa assistenza, tutti e tre i presidi sono coinvolti dall’emergenza, senza dimenticare anche i casi di positività tra il personale dell’Ulss 5 Polesana. Sono 145 i dipendenti a casa con il Covid-19, 50 sospesi perchè non vaccinati.

Tra le novità annunciate dal dg Patrizia Simionato, una rimodulazione degli spazi del Pronto Soccorso, spesso teatro di vere e proprie aggressioni ai danni dei sanitari. Un clima di tensione frutto di lunghe attese, protocolli rigidi, e spazi diventati angusti dopo le misure anti Covid, con percorsi dedicati.

“Abbiamo ottenuto un finanziamento di 600 mila euro dalla Regione per allargare il Pronto Soccorso, nel frattempo abbiamo recuperato degli spazi per la degenza. Vorremmo intervenire anche su Adria e stiamo cercando di acquisire delle risorse”. La dg dell’Ulss 5 Polesana ha annunciato anche lo sblocco di risorse (circa 700 mila euro) per i dipendenti duramente provati da 2 anni di pandemia.

“Per questioni di sicurezza - ha sottolineato il direttore sanitario Alberto Rigo - l’afflusso al pronto soccorso dobbiamo presidiarlo, ora si sono liberati degli spazi che ci consentono di non lasciare in barella i pazienti in attesa, ma con delle stanze in degenza. Ringrazio il gioco di squadra di tutte le unità operative coinvolte, non è stato semplice riorganizzarci”.

Le vaccinazioni proseguono a gonfie vele, il target regionale passato da 2400 inoculazioni giornaliere a 2900 è rispettato dagli 8 centri vaccinali attivi sul territorio, in ambito pediatrico hanno già risposto presente il 33%, sabato e domenica in tutto il Veneto open day per vaccinare i bambini. (LEGGI ARTICOLO)

Questione tamponi. Domenica mattina prova del 9, per scongiurare il caos del lunedì. L’Ulss 5 Polesana in Cittadella opera 7 giorni su 7 con drive in (esclusivamente con impegnativa del medico) e con il modello classico “in presenza”. “Per evitare ulteriori disagi al traffico - ha sottolineato Patrizia Simionato - abbiamo posticipato l’apertura del lunedì mattina alle 9, invece delle 8 e 30 (orario di punta per chi si reca al lavoro, ndr). I problemi ci sono, ma bisognerebbe essere più tolleranti, certi flussi non erano previsti. In drive si accede solo se potenziamenti positivi con prescrizione medica”.

Al fine di garantire una corretta gestione dei flussi presso i sei Covid Point aziendali, l’accesso per l’esecuzione dei tamponi è possibile solo previa prenotazione. Per tutte le informazioni https://www.aulss5.veneto.it/Punti-COVID

Nella giornata di giovedì sono stati eseguiti 6.097 tamponi tra antigenici e molecolari.

Da domenica 16 gennaio, il Covid Point drive in della Cittadella Socio Sanitaria, riservato ai sorvegliati SISP e ai fine isolamento, sarà aperto anche la domenica dalle 9 alle 13. Il medesimo orario, dalle 9 alle 13, sarà rispettato anche dalla prossima settimana per tutti i giorni infrasettimanali. Rimarranno invariati gli orari di apertura del Covid Point della Cittadella con modalità diverse dal drive in.