Open day nel weekend per le vaccinazioni pediatriche

ROVIGO - “I vaccini anti Covid-19 per i bambini sono sicuri”, lo ha ribadito il primario di Pediatria dell’Ospedale di Rovigo, Simone Rugolotto, un medico dalla grande esperienza. “In Veneto il 15-20% dei bambini che arrivano in Pronto Soccorso per qualche ragione, sono positivi al Covid-19, invito tutte le famiglie a portare i loro figli a vaccinarsi”.

Nelle scuole della Provincia di Rovigo 57 classi sono attualmente interessate dal Covid-19, 34 sono in quarantena, 23 in sorveglianza attiva. Interessate anche 9 scuole dell’infanzia in Polesine. La vaccinazione pediatrica procede bene, il 33% ha già aderito in Polesine (tra i 5 e gli 11 anni), ma si cerca di dare nuovo impulso, visto l’allargamento del contagio.

“Ringrazio i pediatri di libera scelta - ha sottolineato il dottor Rugolotto - è diversi giorni che abbiamo vaccinazioni pediatriche in Provincia, e sottolineo che dopo l’inoculazione non abbiamo avuto ingressi in Ospedale, nessun disguido, rafforzo l’invito ai genitori. Anche questa notte abbiamo avuto ingressi di bimbi che abbiamo ricoverato, e poi abbiamo trovato positivi, in un momento come questo è importante vaccinarsi. Durante l’allattamento e anche durante la gravidanza si può fare la vaccinazione. I dati forniti dagli Stati Uniti sono chiari, gli effetti collaterali sono in percentuale minima, tutti brillantemente risolti”.

L'accesso alle sedute pediatriche è consentito tramite prenotazione; in alcune sedute è possibile accedere anche in libero accesso secondo calendario riportato alla pagina – https://www.aulss5.veneto.it/Liberi-accessi-pediatrici-ai-centri-vaccinali .

In particolare, nella giornata di sabato 15 gennaio, saranno possibili i liberi accessi per vaccinazioni pediatriche all’Ospedale di Adria – Centro Trasfusionale e all’Ospedale di Trecenta – Ambulatori Vaccinali SISP dalle 15.30 alle 18.30. Nella giornata di domenica 16 gennaio, saranno possibili i liberi accessi per vaccinazioni pediatriche alla Cittadella Socio Sanitaria di Rovigo (Viale Tre Martiri, 89) presso gli Ambulatori Vaccinali SISP (primo piano blocco C) dalle 15.30 alle 18.30.

Al fine di ottimizzare le sedute è consigliata la prenotazione. E’ possibile prenotare la somministrazione online https://www.aulss5.veneto.it/PRENOTAZIONE-VACCINAZIONI-COVID-19 o presso le farmacie del territorio che utilizzano, al pari dell’Azienda Sanitaria, il portale regionale.

Alle ore 11.00 di oggi le prenotazioni in tale fascia di età, fino al 31 gennaio, erano 840.

In questa fascia di età è stato vaccinato il 26% della popolazione, aggiungendo i già prenotati al 31 gennaio la percentuale dei vaccinati con una dose salirà al 33%.

Per le persone in tale fascia di età, e più in generale per i minori di 18 anni, è necessario presentarsi il giorno della vaccinazione accompagnati da un genitore o da un tutore con il consenso minori disponibile alla pagina di prenotazione compilato e firmato da entrambi i genitori o dal tutore/tutori.

Per informazioni e supporto è possibile rivolgersi al proprio pediatra o contattare il numero verde aziendale 800938880, attivo 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20.

In merito alle nuove norme su quarantene e green pass, in vigore dal 31 dicembre scorso, è stata creata, nei giorni scorsi, una pagina informativa contenente i punti salienti e i documenti integrali. La pagina è raggiungibile al link - https://www.aulss5.veneto.it/NUOVO-DECRETO-SU-QUARANTENE-E-GREEN-PASS-IN-VIGORE-DAL-31-DICEMBRE-2021 .

Ad oggi sono state somministrate 112.964 dosi booster (81,7% della popolazione eleggibile) in provincia di Rovigo.

La somministrazione della dose booster è effettuabile dopo quattro mesi (120 giorni) dal completamento del ciclo.

Per accedere alla vaccinazione è possibile prenotare al link - https://www.aulss5.veneto.it/PRENOTAZIONE-VACCINAZIONI-COVID-19 o presso le farmacie del territorio.

Le disponibilità di appuntamenti vanno fino al 28 di febbraio 2022.

Percentuali delle persone vaccinate rispetto alla popolazione assistita vaccinabile (over-5):

con almeno una dose (comprese le dosi somministrate fuori Regione): 87,1%

con ciclo completo (comprese le dosi somministrate fuori Regione): 84,5%

stima con almeno una dose al 28 di febbraio (vaccinati più prenotati): 88,1%

Percentuali delle persone vaccinate rispetto alla popolazione assistita:

con almeno una dose (comprese le dosi somministrate fuori Regione): 84,6%

con ciclo completo (comprese le dosi somministrate fuori Regione): 82%

stima con almeno una dose al 28 di febbraio (vaccinati più prenotati): 85,6%

Percentuali vaccinati per fasce di età (con almeno una dose):

Fascia di età Vaccinati % Over-80 99,8 70-79 96 60-69 93,9 50-59 89,4 40-49 85,8 30-39 84,3 20-29 87,3 12-19 89,6 5-11 26

Percentuale di assistiti vaccinati con 3° dose rispetto alla popolazione eleggibile (ciclo completo da 5 mesi): 81,7%

Dall’inizio della campagna vaccinale alla mattina del 14 gennaio: dosi somministrate 497.013 (195.085 prime dosi, 184.381 seconde dosi, 112.964 terze dosi, 4.583 monodose).

Nella giornata del 13 gennaio sono state somministrate 3.036 dosi.