La FemiCz pronta per la sfida con il Calvisano, novità in panchina

ROVIGO - Negli ultimi dieci anni è stato il match di cartello del campionato Italiano (oltre al derby d’Italia), fino all’incredibile semifinale di ritorno, che ha proiettato la FemiCz Rovigo alla finale scudetto di Padova, e al trionfo finale con le stesse modalità. Fatale in entrambi i casi una meta allo scadere di Carel Greeff, e una maglietta appositamente creata lo testimonia.

Sabato 15 gennaio big match di Coppa Italia al Battaglini alle ore 15, i Bersaglieri fanno ancora i conti con gli indisponibili, ma in panchina si rivede Andrea “il Sindaco” Bacchetti, nella ripresa possibile spazio anche per Giovanni Lucchin. Confermato tra i titolari Fabio Michelotto (Badia), in panchina si rivede anche Andreoli, e Chimera e Smit, del Badia, sono pronti a subentrare per dare il proprio contributo.

Allister Coetzee conferma in toto la formazione iniziale che ha battuto il Colorno nel terzo turno, ma contro il Calvisano servirà maggiore attenzione, la squadra di Guidi in campionato non è partita benissimo, ma i bresciani alla lunga hanno sempre risposto presente. La FemiCz è costretta a vincere, come il Calvisano, per agguantare in classifica le Fiamme Oro, in attesa dell’ultimo favorevole turno che vedrà i rossoblù impegnati a Roma contro la Lazio il 22 gennaio, mentre i cremisi faranno visita propio ai bresciani.

Perdendo il Rovigo non potrà difendere la Coppa Italia che porta orgogliosamente cucita sul petto insieme allo scudetto, nel 2021 non è stata assegnata, ma quest’anno, Covid permettendo, è la volta buona.

"Calvisano ha un solo risultato utile per il passaggio del turno - ha dichiarato Guidi - solo la vittoria potrà consentirci di proseguire il cammino della Coppa Italia 2022. Lo scontro con Rovigo, a prescindere dalla posta in palio, rappresenta un evento al quale il Calvisano non può partecipare da comprimario e i giocatori sono i primi a sentirlo. L'impegno sarà quindi massimo. Ciò detto, dal punto di vista tecnico, sarà fondamentale la disciplina vista la precisione di Abner Van Reenen nei piazzati”.

Tra gli ex rossoblù in campo occhi puntati su Mastandrea e Brugnara, in campo da subito, il solido Nico D’Amico pronto a subentrare sullo slot di destra.

”Sono contento di annunciare che il First XV è lo stesso che è sceso in campo lo scorso weekend, ci sono però alcuni cambiamenti in panchina. É bello poter continuare a giocare - spiega coach Allister Coetzee - questo da ritmo ai ragazzi. Veniamo da una buona vittoria con Colorno, l’obiettivo è quello di ripetersi anche sabato con Calvisano. Abbiamo parlato e lavorato riguardo alcuni punti che non sono andati bene durante il match della scorsa settimana. Calvisano è davvero una buona squadra, abbiamo molto rispetto per loro. Sabato sarà una battaglia fisica; sono felice di come è andata la nostra preparazione in settimana e di come ci siamo allenati. Non vediamo l’ora di scendere in campo.”

L’arbitro del match sarà il signor Riccardo Angelucci di (Livorno), coadiuvato dai giudici di linea Alex Frasson (Treviso) e Matteo Locatelli (Bergamo). Il quarto uomo sarà Ferdinando Cusano (Vicenza).

IV turno Coppa Italia

Sabato 15 gennaio - ore 15 - Stadio Mario Battaglini

FemiCz Rovigo: Borin; Uncini, Lertora, Diederich Ferrario, Sarto; Van Reenen, Chillon; Greeff, Lubian (cap.), Cosi; Michelotto, Steolo; Pomaro, Momberg, Quaglio.

A disposizione: Bonan, Rossi, Brandolini, Andreoli, Chimera, Lucchin, Smit, Bacchetti.

Calvisano: Van Zyl; Mastandrea, Garrido-Panceyra, Bronzini, Susio; Hugo, Consoli; Grenon, Izekor, Bernasconi; Lewis, Zanetti; Leso, Luccardi, Brugnara.

A disposizione: Morelli, Gavrilita, D'Amico, Vunisa, Maurizi, Albanese-Ginammi, Regonaschi, Brighetit

Di seguito le designazioni arbitrali.

COPPA ITALIA – IV giornata – 15.01.22

Girone 1

Ore 15.00

Petrarca Rugby – Valorugby Emilia

Arb. Federico Boraso (Rovigo)

AA1: Gabriel Ghirnoaga (Roma), AA2 Lorenzo Sacchetto (Rovigo)

Quarto uomo: Matteo Giacomini (Treviso)

Mogliano Rugby 1969 - Rugby Viadana 1970, annullata per rinuncia del Mogliano

Riposa: Sitav Rugby Lyons

Girone 1 Classifica: Petrarca 15pt; Valorugby Emilia 10, Mogliano Rugby 1969 5pt; Rugby Viadana 1970 5pt, Sitav Rugby Lyons 0

(classifica aggiornata tenendo conto delle vittoria a tavolino per rinuncia dell’avversario)

Girone 2

Ore 14.00

Rugby Colorno - Lazio Rugby 1927

Arb. Matteo Franco (Pordenone)

AA1: Clara Munarini (Parma), AA2 Gianmarco Toneatto (Udine)

Quarto uomo: Davor Vidackovic (Milano)

Ore 15.00

FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta - Rugby Transvecta Calvisano

Arb. Riccardo Angelucci (Livorno)

AA1: Alex Frasson (Treviso), AA2 Matteo Locatelli (Bergamo)

Quarto uomo: Ferdinando Cusano (Vicenza)

Girone 2 Classifica: Fiamme Oro 12pt; Femi-CZ Rugby Rovigo Delta 7pt; Rugby Transvecta Calvisano 6pt; Rugby Colorno 5pt; Lazio Rugby 1927 1pt

(classifica aggiornata tenendo conto delle vittoria a tavolino per rinuncia dell’avversario)