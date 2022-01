Il diritto allo studio deve essere garantito anche agli alunni ammalati. Presentato il Pdl di Simona Bisaglia

VENEZIA - E' stato presentato alla Presidenza del Consiglio Veneto il progetto di legge della consigliera regionale polesana Simona Bisaglia per favorire la piena integrazione scolastica degli alunni ammalati ed impossibilitati a frequentare le lezioni in maniera tradizionale in classe."La Regione del Veneto è da sempre attenta al valore della centralità della persona e alla sua piena realizzazione, sia come singolo individuo, sia nel contesto familiare e sociale - afferma la consigliera regionale della lista Zaia presidente - In tale ambito si pone il presenteanche se non possono frequentarla perché ricoverati in ospedale o chiusi in casa a causa delle patologie di cui soffrono".Il progetto di legge si prefigge quindi lo scopo di, di Scuola in Ospedale (SiO) e di Istruzione Domiciliare (ID).Nel dettaglio il progetto di legge prevede la, così come di erogare deie formazione facenti parte del sistema educativo regionale,Nel primo anno scolastico di applicazione della legge gli interventi verranno attivati in via sperimentale presso un istituto scolastico per provincia, quindi anche a Rovigo, scelto di comune intesa tra la Giunta regionale e l’Ufficio scolastico regionale.