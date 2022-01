Il futuro dell'Ater preoccupa i sindacati

ROVIGO -"Preoccupazioni che, purtroppo, durano da troppo tempo e che nascono, in particolare, dal non vedere chiarezza e prospettiva nelle scelte, o non scelte, attuate da parte della governance in questi ultimi anni" affermano unitariamente Davide Benazzo per FP Cgil Rovigo, Oscar Dalla Rosa per FIT Cisl e Claudio Scapin per Uil Trasporti."Si è vista una progressiva riduzione della progettazione e programmazione negli investimenti. Basti pensare che, situazione che certo non va a pari passo con una diminuzione del bisogno, anzi, vista la grave situazione economica delle famiglie, sicuramente la necessità di un supporto nell’alloggio è ancora centrale, soprattutto in una provincia che stenta a ripartire come la nostra.Si investono pochi soldi sulla manutenzione con difficoltà a dare la giusta dignità abitativa a chi fruisce dell’Ater, mentre, a maggiormente confermare la preoccupazione dei lavoratori,affermano i sindacati"Anche la stessa concezione del Presidente che il principale obbiettivo di performance per i lavoratori sia fare utili, mentre dovrebbe essere il pareggio a dimostrare che non è il guadagno, ma il corretto e completo utilizzo delle risorse per i cittadini la principale finalità dell’Ater, ben sottolinea che la strategia gestionale è ancora distante dall’idea del servizio sociale che rappresenta. A tutto questo si aggiunge la grave inerzia nella gestione del personale.L’unica cosa certa è che, ad un organico ottimale di 43 unità, ora ne abbiamo solo 32 con una riduzione del 25% del personale necessario, e tra questi ruoli importanti di dirigenza., in una situazione che tende a rendere fumosa la visione d’insieme e che continua ad essere senza risposte, determinando il fiorire di vertenze con costi agguiuntivi ed inutili anche per la scelta della Presidenza di non voler riconoscere il diritto sancito anche dal giudice, facendo ricorso nei gradi successivi e il moltiplicarsi di risorse spese per finalità che certo non sono quelle che dovrebbe avere Ater.. Se non si decidonono le strategie, come attivarle, quali ruoli servono, chi li ricopre e come questi si intersecano e collaborano insieme, diventa difficile pensare che l’obiettivo sia chiaro e lo si possa raggiungere.Lo scorso mese di dicembre abbiamo fatto l’ennesimo incontro senza reali risposte, salvo un semplice e generico “state tranquilli e sereni” del Presidente... che certo non ci lascia nè tranquilli e tanto meno sereni.conclude la nota unitaria delle sigle sindacali.