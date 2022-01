A Frassinelle la mostra permanente del Presepio

FRASSINELLE POLESINE (Rovigo) - La Mostra Permanente del Presepio a Frassinelle Polesine, sarà aperta anche sabato 22 e domenica 23 gennaio dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Ma la mostra è visitabile per tutto l'anno su prenotazione 3803265197. Per poter visitare la mostra è necessario il Green pass, nel pieno rispetto delle normative anti covid-19.

La mostra contiene opere artistiche, presepi aperti, presepi meccanici, presepi dal mondo, presepi realizzati dalle Case di Riposo e da Associazioni con disabilità.

La mostra è accessibile anche per ipovedenti e non vedenti sono state realizzate delle indicazioni in braille, grazie alla disponibilità dell'Unione Italiana ciechi e ipovedenti e in particolare della dottoressa Valentina Borrella.