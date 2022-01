Fulvio Fiorini, nuovo direttore di Dipartimento medico specialistico: “Il nostro massimo impegno anche per tutti i pazienti no-covid"

ROVIGO - Nuovo prestigioso incarico per il dottor Fulvio Fiorini, primario della UOC Nefrologia e Dialisi dell’Ulss 5 Polesana, che è stato nominato direttore del Dipartimento Medico Specialistico dell’ospedale di Rovigo, in sostituzione del dottor Loris Roncon che ha raggiunto la quiescenza lavorativa. Fiorini dal 1 gennaio 2022 è dunque responsabile e coordinatore dei primari di Nefrologia, Cardiologia, Pneumologia, Neurologia, Gastroenterologia, Neurochirurgia, Diabetologia e Cardiologia interventistica. Un ruolo strategico fondamentale per il coordinamento e la condivisione degli obiettivi aziendali al fine della risoluzione di singoli problemi o situazioni complesse.



“Vorrei sottolineare - aggiunge il dottor Fiorini - come in questo momento, in evidente impegno strutturale ed extra per i pazienti ricoverati a Trecenta che hanno contratto il Covid, il Dipartimento Medico Specialistico si stia prodigando, sotto l’attento coordinamento della Direzione Generale, nel soddisfare sempre i fabbisogni dei pazienti nefropatici, diabetici, oncologici, neuropatici e cardiopatici no covid”.



Al dottor Fiorini, che su RovigoOggi.it cura la rubrica sul benessere alimentare data la sua specializzazione anche in Scienza dell'Alimentazione, la redazione augura buon lavoro.