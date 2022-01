Bisogna migliorare viabilità e infrastrutture per costruire un nuovo ‘Progetto Polesine’

TRECENTA (Rovigo) – Gilberto Bianchini, esponente del Pd di Trecenta e capogruppo dell’opposizione in consiglio comunale, lancia un appello al nuovo Presidente della Provincia per un nuovo ‘Progetto Polesine’ che parta dal miglioramento delle infrastrutture esistenti.

“Serve un rapporto sinergico tra Provincia e Regione Veneto per dare delle risposte certe e credibili alle attività economiche in generale e alle strutture ricettive per la visitazione ecologica, ambientale e sportiva del nostro territorio” sostiene Bianchini, convinto che solo così non si perderanno le opportunità di rilancio offerte da ZLS e PNRR.

La proposta ‘Progetto Polesine’ ha però bisogno della forza propulsiva del nuovo Consiglio Provinciale al quale spetta, secondo l’esponente PD, il compito di farsi promotore dell’iniziativa per dare risposte certe e credibili alle attività economiche in generale e alle strutture ricettive del nostro territorio.

Se viabilità e infrastrutture sono imprescindibili dallo sviluppo economico, l’esponente politico trecentano, mette sul piatto alcune proposte.

Per lo sviluppo del turismo e la valorizzazione ambientale del Polesine occorrono scelte importanti. Occorre aggiornare e realizzare progetti in parte già esistenti, come il prolungamento della Transpolesana fino alla Romea, per dare fiato nel Basso Polesine in particolare ai settori della Pesca e del Turismo. La stessa Transpolesana andrebbe collegata dall’uscita dell’autostrada Valdastico alla provincia di Ferrara e all’Eridania passando per l’Ospedale San Luca di Trecenta, fino al ponte sul Po a Ficarolo.

Anche la realizzazione della progettata terza corsia dell’A13 non deve escludere il tratto polesano e non essere limitata soltanto, per quanto riguarda la Regione Veneto, al tratto Padova – Monselice. Perché così si creerebbe, di fatto, un collo di bottiglia autostradale in provincia di Rovigo e ciò indebolirebbe sicuramente anche il Progetto Strategico della Zona Logistica Semplificata su cui è in gioco il futuro del Polesine.

Nondimeno necessaria è l’elettrificazione della linea ferroviaria Verona – Chioggia con il potenziamento dei servizi al cittadino. E, infine, bisogna valorizzare il funzionamento dell’Interporto e della Idrovia polesana, considerato che la Mantova – Mare con i suoi 135 Km navigabili è l’unica vera “Autostrada d’acqua” italiana.

Insomma Bianchini che poche settimane fa si era dichiarato d’accordo con la Consigliera regionale Laura Cestari per non spegnere la luce sulla Zls (LEGGI ARTICOLO), con queste proposte ora sollecita il nuovo organo politico provinciale affinché si spenda per cogliere tutte le opportunità di sviluppo che il PNRR nazionale può dare.

Da qui parte l’invito rivolto al neo-Presidente della Provincia di fare squadra per elaborare, in un confronto serio e costruttivo con tutti i Sindaci, i Partiti, le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni di Categoria, questo ‘Progetto Polesine’.

Ugo Mariano Brasioli