Una mascherina impiega 450 anni a degradarsi, non gettatela a terra

ROVIGO - L’Azienda Ulss 5 Polesana e Plastic Free Odv Onlus collaborano insieme per diffondere il rispetto dell’ambiente, attraverso virtuosi stili di vita, sostenibili per l’ambiente. Dopo la pulizia del parcheggio dell’Ospedale di Rovigo, che ha visto protagonisti i volontari di Plastic Free lo scorso febbraio, ora sono state realizzate locandine da affiggere in ogni punto di raccolta, per sensibilizzare la popolazione a non gettare mascherine chirurgiche e braccialetti ospedalieri a terra. Ma la collaborazione non termina qui; sono in fase di realizzazione una serie di cestini dedicati proprio a mascherine e braccialetti con grafica dedicata.

Il coordinatore per la regione Veneto di Plastic Free, Riccardo Mancin, commenta così l’iniziativa: “non appena l’Azienda Ulss 5 mi ha comunicato l’intenzione di coinvolgerci per questa campagna di sensibilizzazione ho accettato subito volentieri, appoggiando di slancio la proposta. L’obiettivo, è portare le persone a riflettere evitando l’assurda dispersione di due tipologie di rifiuti che, specialmente in questo contesto pandemico, sono tra quelli più facilmente visibili, perché sparsi all’esterno dei presidi ospedalieri e delle strutture mediche. Ricordo che una mascherina impiega 450 anni a degradarsi, e rappresenta dunque un serio pericolo per l’uomo, diventando spesso anche una trappola mortale per la fauna. Da polesano sono davvero felice di questa sinergia tra Plastic Free Onlus e l’Azienda Ulss 5 poiché si tratta di due realtà profondamente diverse, ma animate entrambe da un grandissimo impegno a tutela della salute e del benessere del territorio e di chi lo vive. Ringrazio la direzione dell’Azienda e auspico future collaborazioni utili e costruttive alla comunità e all’ambiente.”

Soddisfatta anche il Direttore Generale di Azienda ULSS 5 Polesana, Patrizia Simionato, che commenta: “il tema della raccolta dei rifiuti è un tema delicato che impegna molte risorse aziendali. Da anni l’Azienda è attiva per promuovere la raccolta differenziata all’interno delle sue strutture. Questa sinergia è importante per promuovere una corretta gestione dei rifiuti sia dentro che fuori dalle sedi Aziendali. L’Azienda Ulss si occupa di salute e la salute non può che passare dai corretti stili di vita, compreso quello legato alla corretta gestione dei rifiuti. Ringrazio Plastic Free per la proficua collaborazione”.