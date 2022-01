Webinar di Banca del Veneto Centrale sulla Legge di Bilancio 2022

ROVIGO - Il 30 dicembre scorso è stata approvata la Legge n. 234 di Bilancio per il 2022, che contiene dei provvedimenti fondamentali per il rilancio economico del nostro Paese. Al suo interno numerose- dalle ore 15.30 alle 17.30 - un seminario online di approfondimento dal titolo: “Legge di Bilancio 2022: novità e opportunità per le aziende”.Le nuove opportunità per le imprese, le modifiche alle normative precedenti, la sintesi delle principali misure e gli aggiornamenti sulle opportunità per le aziende del Pnrr sono alcuni dei contenuti della legge che saranno dettagliati nel corso dell’incontro. Un focus sarà, altresì, dedicato a tutte le normative che impattano significativamente sull’attività d’impresa.Il webinar, della durata di circa due ore, è gratuito previa iscrizione utilizzando l'apposito form sul sito della banca all’indirizzo https://www.bancavenetocentrale.it/iniziative/eventi-online/.L’evento verrà attivato sulla piattaforma, alla quale ci si collega direttamente dal pc o da smartphone o da tablet. Una volta iscritto, l’utente riceverà una mail di conferma con il link di collegamento all'evento online. Non sarà necessario scaricare alcun programma e/o app.