Fondi Pnrr e Superbonus 100, in Veneto ottime performance e in arrivo circa 7 miliardi di risorse

ROVIGO - Le risorse per l'edilizia «territorializzate» ammontano a 87,3 miliardi, pari all'81% del totale.Questi finanziamenti risultano concentrati maggiormente nella «» definita Missione 2 (38%), la ripartizione regionale dei programmi di investimento, piccoli e medi, dei comuni (cosiddetto Piano Spagnolo) e nelle «» (31%) che contiene importanti collegamenti ferroviari in avanzata fase di programmazione.Nello specifico per quel che riguarda il Superbonus 110% gli interventi con almeno un'asseverazione protocollata al 31 dicembre 2021 (elaborazione Ance su dati Enea - Ministero dello Sviluppo Economico) risultano a livello nazionale 95.718 ed in Veneto raggiungono quota 12.646 seconda regione in Italia dopo la Lombardia. Gli interventi nella nostra regione complessivamente valgono 1,6 miliardi di euro solo in Lombardia si raggiunge un risultato migliore.Questo, purtroppo, si scontra con i problemi che attanagliano l'edilizia da mesi come i costi delle materie prime e la difficoltà a reperirle, la mancanza di addetti ed ora anche il caro - energia che rischia di avere effetti devastanti. Questi fattori rischiano, purtroppo, di compromettere gli effetti positivi delle risorse del Pnrr e degli incentivi come sottolinea Ance Veneto da mesi.E proprio gli investimenti dei piccoli centri oltre che essere un elemento di sviluppo del territorio costituiscono per molte imprese edili un elemento importante. Per questoSu questo fronte Ance Veneto è a disposizione per individuare soluzioni e fornire il proprio punto di vista essendo un interlocutore serio ed affidabile".In Veneto le imprese iscritte ad Ance hanno tutte le carte in regola per realizzare queste opere e rispettano le regole, in particolare, in materia di sicurezza sul lavoro.e i cui imprenditori ogni giorno si sporcano le scarpe in cantiere".