VENEZIA - Con l’alzabandiera in Piazza San Marco, la celebrazione eucaristica nella Basilica di San Marco e una cerimonia al Teatro La Fenice di Venezia è stata celebrata oggi, 20 gennaio, giorno di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, la prima festa regionale dedicata alla Polizia Locale, prevista dalla nuova L.R. n. 24/2020 “Normativa regionale in materia di polizia locale e politiche di sicurezza”. Ogni anno la Regione del Veneto affida l’organizzazione della giornata ai Comuni capoluogo della provincia (per l’area metropolitana di Venezia, il Comune di Venezia): per la prima edizione, quest’anno, è stato scelto il Comune di Venezia in quanto capoluogo di Regione. Nel corso della cerimonia è stata consegnata a 29 agenti l’Onorificenza per meriti speciali, riservata al personale di Polizia locale che si sia distinto per azioni particolarmente meritorie nei confronti della cittadinanza nell’anno 2019.

“Oggi è una data davvero importante. Un momento emozionante con il quale diamo avvio alla Prima Festa Regionale della Polizia Locale della Regione del Veneto in occasione della ricorrenza del Santo patrono della Polizia locale San Sebastiano – interviene l’assessore regionale alla Sicurezza Cristiano Corazzari - Una festa fortemente voluta dalla Regione del Veneto e non a caso inserita nella nuova L.R. n. 24/2020 per esprimere da parte della Regione, e di tutti i cittadini del Veneto, il ringraziamento per l'impegno che gli operatori della Polizia Locale costantemente mettono al servizio dell'intera comunità”.

“La pandemia ancora in corso ha contribuito a confermare, nel sistema ordinamentale, il ruolo sempre più essenziale delle polizie locali nella gestione della sicurezza urbana, estendendo nella realtà tale concetto, in continuo divenire, anche alle funzioni di sicurezza sanitaria – aggiunge Corazzari - Anche lo Stato centrale ha preso coscienza della imprescindibile esigenza di coinvolgere direttamente gli enti locali, i Sindaci e i relativi apparati di polizia locale, per affrontare e gestire le situazioni e i problemi connessi alla sicurezza delle città e delle periferie urbane, su fronti di intervento particolarmente sensibili e talora anche al confine della rilevanza penale: si pensi ad esempio allo smercio di beni contraffatti o falsificati, all’occupazione abusiva di immobili, allo spaccio di sostanze stupefacenti e, più in generale, ai fenomeni di criminalità diffusa e predatoria che minano la legalità e la civile convivenza nelle comunità locali”.

Durante la cerimonia al Teatro La Fenice è stata consegnata a 29 agenti l’Onorificenza per meriti speciali riservata al personale di Polizia locale che si sia distinto per azioni particolarmente meritorie nei confronti della cittadinanza nell’anno 2019. Il riconoscimento è attribuito con decreto del Presidente della Giunta regionale, ed è rappresentata da un attestato, una medaglia e un nastrino decorativo per giacca.

“Vorrei esprimere il mio e il nostro corale e sincero ringraziamento – conclude l’assessore Corazzari - non solo ai 29 operatori di polizia locale a cui è consegnata l’onorificenza regionale per meriti speciali, ma a tutti gli operatori. Il nostro impegno prioritario è quello di sostenerli concretamente, supportandone gli sforzi, e quelli delle Amministrazioni locali, per rafforzare il sistema regionale di sicurezza territoriale e, con esso, la coesione sociale e il senso di appartenenza ad un unico “Corpo” sociale”.