La giunta di Adria rinuncerà all'aumento della propria indennità di funzione per la propria comunità

ADRIA (Rovigo) - “Una quota parte delle risorse economiche, derivanti dalle nuove indennità di funzione previste dalla legge di bilancio 2020 e destinate agli amministratori civici adriesi, saranno utilizzate per il bene comune”.



A darne notizia la vice sindaca e assessore al bilancio Wilma Moda, che entra nei dettagli della scelta della giunta Barbierato, di come verranno liberate delle risorse dal bilancio comunale per un progetto a beneficio dei cittadini.

“É una scelta fatta da questa amministrazione civica che vive la politica come una funzione di servizio e amore per il territorio e i propri cittadini". Dichiara il sindaco Omar Barbierato.

Secondo la legge di bilancio 2022 infatti, esiste la possibilità per le amministrazioni locali di poter scegliere che l’aumento delle indennità di funzione destinate al sindaco, assessori e presidente del consiglio, vengano applicate gradualmente nei prossimi due anni, anziché applicare l’intera maggiorazione prevista già dalla fine gennaio 2022.

Una cifra elaborata, parametrando il trattamento economico complessivo del presidente della regione del Veneto Luca Zaia, che attualmente percepisce 13mila 800euro lordi mensili, e in base alla fascia di popolazione in cui rientra la cittadina etrusca: da 10.001 a 30mila abitanti.



Nel caso di Adria, città con una popolazione di circa 20mila abitanti, la legge di bilancio 2020 dispone che il nuovo “stipendio” degli amministratori venga aumentato nella misura complessiva del 30% rispetto al 2021 e venga calcolato per il vice sindaco, assessori e presidente del consiglio, secondo le percentuali previste dal decreto ministeriale 119 del 4 aprile del 2000.

A definire l’importo dell’ incremento graduale dell’indennità di funzione per gli amministratori, i commi da 583 a 587, della legge di bilancio 2020, che prevedono l’adeguamento al 45 per cento per il 2022, al 68 per cento nell’anno 2023, per poi andare a regime con l’intera maggiorazione nel 2024.