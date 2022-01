Un importante passo avanti al servizio delle società sportive

PADOVA - Il Coni Veneto, si dimostra ancora una volta al servizio dello Sport. E lo fa con un’iniziativa davvero importante: l’istituzione e l’avviamento di cinque sportelli, due dei quali sono già attivi, per rispondere a quesiti e guidare nell’espletamento di pratiche burocratiche e amministrative indispensabili per il funzionamento e l’esistenza delle società sportive.

I fruitori di questi servizi sono tutte le figure coinvolte nel mondo sportivo: società, dirigenti, tecnici, atleti e famiglie.

Gli sportelli sono i seguenti: S.I.S. – Servizio Impianti Sportivi, Gestione Asd, “A” Come Alimentazione, Sportello Psico-Pedagogico, Caf – Centro Assistenza Finanziamenti.

Per ogni sportello è stato designato uno o più referenti, esperti qualificati e già operativi nel settore. È stato messo a disposizione un numero telefonico ed e-mail dedicati per snellire le modalità di contatto: sportelli.veneto@coni.it ; 049 – 5903551

“La gestione delle società sportive è sempre più complessa - ha spiegato il presidente Dino Ponchio - e spesso si rende necessaria la consulenza di esperti per richiedere finanziamenti, per ammodernare le strutture esistenti, o altro ancora. Non è scontato che un Presidente di società o un Direttore Sportivo possano avere queste competenze, e le consulenze esterne sono un costo importante. Il Coni Veneto vuole supportare lo Sport anche da questo punto di vista. La messa in funzione di questi cinque sportelli significa mettere a disposizione delle Asd e del mondo dello sport le consulenze necessarie perché lo sport continui a vivere.”

Il sostegno allo Sport da parte del Coni Veneto continua: il Presidente insieme alla sua giunta e ai suoi delegati provinciali fanno fronte comune perché la realtà sportiva, che riveste un ruolo così importante nella società, sia il più possibile supportata.

Il Servizio Impianti Sportivi: aiuta coloro che investono in impiantistica sportiva a rispettare le normative, e a ottimizzare gli investimenti e i risultati di esercizio. Offre consulenza per operazioni di pianificazione, progettazione, finanziamento, realizzazione e piani di gestione riguardanti nuovi interventi, nonché il recupero e la riqualificazione di impianti sportivi esistenti. Responsabile: Arch. Gabriele Bassi.

Gestione Asd: fornisce assistenza da un punto di vista fiscale, legale, assicurativo. Risponde alle richieste di informazioni e si propone di assistere gli Operatori del settore che si trovano quotidianamente ad affrontare le difficoltà interpretative ed applicative delle norme che disciplinano il mondo sportivo dilettantistico, offrendo indicazioni di primo orientamento e di prima consulenza. L’esigenza è particolarmente sentita in questo contesto storico dove accanto alle difficoltà che derivano dalla legislazione speciale legata all’emergenza sanitaria, gli operatori del settore sportivo sono chiamati a comprendere quali nuovi scenari si prospettano in vista delle due grandi riforme fortemente impattanti sul movimento sportivo dilettantistico: la Riforma dello Sport e la Riforma del Terzo Settore. Responsabili: Dott. Federico Loda e Avv. Bianca Maria Stivanello.

“A” Come Alimentazione: dedicato alla dieta dello sportivo, alla prevenzione dell’obesità giovanile e al consumo consapevole e guidato degli integratori alimentari. Il tema dell’educazione alimentare è più che mai di attualità. Sia in ambito sportivo che nella quotidianità. Purtroppo, le statistiche su giovani e giovanissimi in sovrappeso non sono confortanti: segnalano un problema grave che a volte sfocia nell’obesità. Quando si pratica uno sport, l’educazione alimentare è importante tanto quanto una seduta di allenamento. In una società in cui le risposte si trovano con un click, cadere in errore o raccogliere le informazioni sbagliate è frequente. Responsabile: Prof. Antonio Paoli.

Sportello Psico - Pedagogico: a supporto di tutte le figure che concorrono a formare l’ambiente sportivo. Atleti, tecnici, dirigenti, società e famiglie. Le tematiche sono varie e relative a più fasce di età. E i risvolti si hanno sia nella pratica sportiva, nella prestazione, ma soprattutto nella quotidianità. Molto spesso le problematiche sono latenti e si manifestano solo quando è troppo tardi. L’aiuto di un esperto non solo aiuta a prevenire il problema, ma diventa di supporto a tutte quelle figure che ruotano intorno all’atleta. Le due componenti principali dello sport sono salute e prestazione, e in entrambi il ruolo della mente è fondamentale. Sia nel bene che nel male. Inoltre, stiamo vivendo un periodo storico caratterizzato da una pandemia che sta lasciando non poche cicatrici nei ragazzi. Responsabili: Prof. Gianni Bonas e Prof. Alessandro Bargnani.

Caf Centro Assistenza Finanziamenti: per evitare che le società non fruiscano dei tanti finanziamenti destinati allo sport a causa di domande compilate in modo errato o incompleto. Riteniamo che il mondo dello sport debba assolutamente attingere da queste risorse che vengono messe a disposizione a livello statale e a volte anche europeo. È una delle opportunità che vengono offerte per far vivere le realtà sportive. Responsabili: Dott. Antonio Sambo ed Enrico Boni.

Il Coni Veneto amplia il supporto allo sport. Accanto alla Scuola dello Sport, che opera per la formazione continua e l’aggiornamento dei tecnici, accanto ai Centri Coni e Educamp, che intervengono con proposte didattiche finalizzate alla buona ed equilibrata pratica sportiva, con il progetto Sport…for Sport.