Riconfermato alla guida della Fns Cisl Veneto Stefano Pegoraro

ROVIGO - Si è concluso il 21 gennaio 2022 il IV° Congresso Federazione Nazionale Cisl del Veneto, Organizzazione Sindacale che rappresenta i Vigili del Fuoco e la Polizia Penitenziaria, con l’elezione della nuova Segreteria Regionale che aveva come tema “Salute e Sicurezza”.

Il Consiglio Direttivo ha riconfermato alla guida della Fns Cisl Veneto come Segretario Generale Stefano Pegoraro, Giuseppe Terracciano come segretario generale aggiunto e per la prima volta Roberto Galtarossa in qualità di segretario regionale.

All’importante appuntamento hanno partecipato il segretario Generale Cisl Veneto Gianfranco Refosco, il Segretario Nazionale Fns Cisl Massimo Vespia, per la Segreteria Nazionale il segretario Mattia D’Ambrosio e Maurizio Giardina, oltre a numerosi Segretari Regionali e ospiti.

Uno degli argomenti principali affrontati nel Congresso è stato il valore del lavoro, una primaria importanza per la realizzazione delle persone, per lo sviluppo economico e sociale della famiglia e della società, lo stesso lavoro però non può assolutamente diventare una minaccia per la salute e la sicurezza dell’uomo e dell’ambiente in cui vive.

“Nell’ultimo periodo come Federazione Nazionale della Sicurezza - spiega Stefano Pegoraro - abbiamo ottenuto importanti risultati per il personale dei Vigili del fuoco, uno fra tutti il riconoscimento dei 6 scatti previdenziali, al pari degli altri Corpi dello Stato.

Sia per i Vigili del Fuoco che per la Polizia Penitenziaria ci aspettano rilevanti impegni, dal rinnovo contrattuale e normativo scaduto, il riconoscimento delle malattie professionali, l’accredito del TFS al termine del servizio e non dopo due anni, all’incremento di personale e mezzi, all’importantissima introduzione della previdenza complementare e molto altro”.