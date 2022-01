Vittoria della FemiCz con quattro mete di Moscardi, pareggio in extremis della Fiamme Oro che volano in finale

ROMA - Successo della FemiCz Rovigo a Roma contro la Lazio nell’ultimo turno di Coppa Italia, ma il campo principale era il San Michele di Calvisano, dove l’ex rossoblù Gianmarco Vian con una meta nel finale abilmente trasformata, ha proiettato nella finale di Coppa Italia le Fiamme Oro di Pasquale Presutti (ha festeggiato il suo compleanno nel migliore dei modi, ndr). Uno smacco proprio nei minuti finali, una vittoria alla Presutti per i cremisi che tornano a giocarsi qualcosa di importate, proprio con il tecnico che li aveva portati a vincere il trofeo contro il Rovigo nella stagione 2013-2014.

Nel quinto ed ultimo turno di Coppa Italia la FemiCz Rovigo al “Giulio Onesti” di Roma si è imposta con fatica sulla Lazio Rugby 1927, grazie a 4 mete di Matteo Moscardi (19 a 26). Una squadra rivoluzionata per provare nuove soluzioni, e con molti rientri dopo un lungo stop. ”Questa partita ci è servita per provare nuove combinazioni in campo,- spiega coach Allister Coetzee - alcuni ragazzi hanno giocato in ruoli diversi dal proprio. Sono rientrati vari ragazzi dal covid o da infortuni, questa partita è stata per loro un’opportunità. L’obiettivo era prendere confidenza con il gioco, però la prossima settimana dobbiamo migliorare rispetto ad oggi. Vogliamo essere più accurati, abbiamo commesso molti errori. Sono contento per i giovani che hanno avuto modo di esprimersi e anche per coloro che sono rientrati dopo varie settimane.”

Sembrava una partita facile, ma non lo è stata. Al 5’ è subito Moscardi a metterci la firma, il giovane trequarti centro made in Rovigo riesce a sfuggire alla difesa avversaria, e ad andare in meta. Lertora mette a segno la trasformazione, 0-7. Al 26’ è sempre Moscardi ad eludere la difesa e ad andare a schiacciare l’ovale oltre la linea; anche questa volta Lertora centra i pali, 0-14. Due minuti dopo, i biancocelesti non demordono e rispondono ai bersaglieri con la meta di Ulisse, Cozzi (uno degli ex di turno) è preciso, 7-14. Al termine del primo tempo i padroni di casa; dopo una touche recuperata in prossimità dei dieci metri rossoblù, vanno in meta con Santarelli, Cozzi fissa i due punti del pareggio e manda con il risultato di 14 a 14, le squadre negli spogliatoi.

Il secondo tempo si apre al 48’ quando è ancora il giovane Moscardi ad andare a segnare per i bersaglieri; Uncini risale il campo, serie di pick and go e il rodigino doc va a schiacciare la sua terza marcatura di giornata. Lertora dalla piazzola è preciso, 14-21. Al 53’ Bacchetti, dopo un buon break personale apre l’ovale a Moscardi che vola in meta per segnare la marcatura del bonus. Lertora questa volta non centra i pali, 14-26. Moscardi con le quattro segnature si aggiudica il premio di Player of the Match. Al 77’ i rossoblù restano con un uomo in meno per un cartellino giallo a capitan Ferro. Al 80’ il biancoceleste Pilati sfrutta un errore di passaggio dei rossoblù, recupera l’ovale e va a segnare oltre la linea, Cozzi non converte e il match termina con il risultato di 19-26.

In classifica cambia poco o nulla, la FemiCz era già fuori dai giochi dopo il match perso contro il Calvisano, l’unica consolazione è aver agguantato proprio i bresciani. Rovigo paga a caro prezzo proprio lo stop del Battaglini di una settimana fa, e il pareggio esterno con le Fiamme Oro, in finale di Coppa Italia proprio i cremisi e il Petrarca Padova ancora imbattuto. Ora per i Bersaglieri testa al campionato, tra una settimana si replica proprio a Roma contro la Lazio.

Roma, “CPO Giulio Onesti” – Sabato 22 Gennaio 2021 ore 14:00

Coppa Italia, V giornata

S.S. Lazio Rugby 1927 v Femi-CZ Rugby Rovigo Delta 19-26 (14-14)

Marcatori: p.t. 5’ m. Moscardi tr Lertora (0-7), 25’ m. Moscardi tr Lertora (0-14), 29’ m. Ulisse tr Cozzi (7-14), 39’ m. Santarelli tr Cozzi (14-14) s.t. 48’ m. Moscardi tr Lertora (14-21), 53’ m. Moscardi (14-26), 80' m. Pilati (19-26)

S.S. Lazio Rugby 1927: Cozzi; Donato D. (50’ Sodo Migliori), Cruciani; Pancini (60’ Vella); Santarelli, Montemauri, Loro (cap) (61’ Del Valle); Donato J. (50’ Parlatore); Pilati, Ulisse; De Lorenzi (70’ Asoli), Broglia; Maina (49’-58’ Leiger), Rosario (48’ Gisonni), Gentile

all. De Angelis

Femi-CZ Rugby Rovigo Delta: Diederich Ferrario (40’ Van Reneen); Lertora, Moscardi, Uncini (68’ Bordin), Bacchetti (79' Uncini); Borin, Lucchin (50’ Visentin); Ferro (cap.), Michelotto (45’-58’ Steolo) (65’ Steolo), Ruggeri; Maran (76’ Barbi), Andreoli; Brandolini (35’ Swanepoel), Bonan (40’ Cadorini), Leccioli.(40’ Lugato)

All . Coetzee

arb. : Dario Merli (Ancona)

AA1 : Maria Beatrice Benvenuti (Roma)

AA2 : Riccardo Fagiolo (Roma)

Quarto Uomo: Edoardo Pelliccioni (Roma)

Cartellini : Al 77’ cartellino giallo a Matteo Ferro (Femi-CZ Rugby Rovigo Delta)

Calciatori: Rafael Lertora (Femi-CZ Rugby Rovigo Delta) 3/4, Francesco Cozzi (S.S. Lazio Rugby 1927) 2/3

Note: giornata soleggiata a Roma

Punti conquistati in classifica: S.S. Lazio Rugby 1927 1; Femi-CZ Rugby Rovigo Delta 5

Man of the Match: Matteo Moscardi (Femi-CZ Rugby Rovigo Delta)

COPPA ITALIA – V giornata – 22.01.22

Girone 1

Valorugby Emilia - Mogliano Rugby 1969 - annullata su richiesta del Mogliano

Rugby Viadana 1970 - Sitav Rugby Lyons - annullata su richiesta dei Lyons

Riposa: Petrarca Padova

Classifica: Petrarca Rugby 20, Valorugby Emilia 15*, Mogliano Rugby 1969 5, Rugby Viadana 1970 5*, Sitav Rugby Lyons 0

*vittoria a tavolino

Girone 2

Ore 14.00

Lazio Rugby 1927 – Femi-CZ Rugby Rovigo 19-26 (1-5)

Ore 15.00

Rugby Transvecta Calvisano – Fiamme Oro 34-34 (2-2)

Riposa: Rugby Colorno

Classifica: Fiamme Oro Rugby 14, FEMI-CZ Rovigo 12, Rugby Transvecta Calvisano 12, HBS Colorno 10, S.S. Lazio Rugby 1927 1

Finale Coppa Italia 2 aprile - Parma

Fiamme Oro - Petrarca Padova