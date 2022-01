Covid-19: Da inizio epidemia oltre 40 mila polesani sono stati contagiati

ROVIGO - 714 nuove positività di residenti in Polesine (sono in totale 40.658 i residenti in Polesine con positività al Covid-19 riscontrati da inizio epidemia). 554 di queste persone erano già in isolamento domiciliare.

Il tasso di positività degli ultimi 7 giorni (nuovi casi riscontrati sul totale delle persone testate nel periodo) è pari al 14,30%.

Dobbiamo, purtroppo, segnalare il decesso di tre persone residenti in provincia di Rovigo con positività al Covid-19. Erano ricoverate in Malattie Infettive a Rovigo e in Area Medica Covid a Trecenta.

“Alle famiglie vanno le mie condoglianze e quelle dell’Azienda” dice il Direttore Generale, Patrizia Simionato.

Attualmente risultano 105 pazienti ricoverati nelle nostre Strutture Ospedaliere per Covid-19, precisamente: 67 in Area Medica Covid a Trecenta, 15 in Area Medica Covid a Adria, 9 in Terapia Intensiva Covid a Trecenta, 14 in Malattie Infettive a Rovigo

Inoltre ci sono 26 pazienti ricoverati in Ospedale di Comunità Covid a Trecenta.

Le Strutture Residenziali del Polesine ospitano ad oggi 2.007 anziani e 852 altri ospiti (disabili, psichiatrici, ecc.).

Ad oggi risultano positivi: 2 ospiti e 7 operatori del CSA di Adria, 8 ospiti e 16 operatori della Casa del Sorriso di Badia Polesine, 50 ospiti e 11 operatori della RSA San Martino di Castelmassa, 2 ospiti e 5 operatori della Residenza per anziani Villa Agopian di Corbola, 3 operatori della Casa di Riposo San Gaetano di Crespino, 1 ospite e 3 operatori della Residenza San Salvatore di Ficarolo, 21 ospiti e 14 operatori del Centro Servizi per anziani La Residence di Ficarolo, 14 ospiti e 2 operatori del Centro Servizi La Quiete di Fiesso Umbertiano, 7 operatori della Casa Sacra Famiglia di Fratta Polesine, 9 ospiti e 12 operatori della Casa albergo per anziani di Lendinara, 16 ospiti e 3 operatore dell’Opera Pia Francesco Bottoni di Papozze, 28 ospiti e 5 operatori della CSA San Nicolò di Porto Tolle, 1 ospite e 11 operatori del Centro Servizi Villa Tamerici di Porto Viro, 17 ospiti e 5 operatori della Residenza per anziani La Rosa dei Venti di Rosolina, 83 ospiti e 19 operatori dell’IRAS di Rovigo, 5 ospiti e 8 operatori della Casa di riposo Città di Rovigo, 29 ospiti e 17 operatori del Centro Servizi Resemini di Stienta, 27 ospiti e 12 operatori Residenza per anziani "Madonna del Vaiolo" di Taglio di Po, 6 operatori della Casa Sant’Antonio di Trecenta, 2 operatori della Comunità alloggi Il Diamante di Rovigo, 19 ospiti e 13 operatori della RSA Il Pioppeto di Ficarolo

1.554 nuove guarigioni portano a 29.552 il totale dei guariti in Polesine da inizio epidemia. Sono 10.464 le persone attualmente positive in provincia.

Ad oggi sono 3.755 le persone poste in isolamento domiciliare.

È in funziona la nuova piattaforma regionale raggiungibile al link https://sorveglianzacovid.azero.veneto.it

che integra alcune importanti funzionalità:

Scheda personale Covid-19. La sezione è consultabile per i cittadini che abbiano effettuato nella Regione Veneto un tampone (antigenico o molecolare) risultato positivo. In questa sezione è possibile registrare alcune informazioni per la sorveglianza epidemiologica come lo stato di sintomatico o asintomatico, nonché ottenere i certificati di inizio e fine isolamento ed il certificato di negativizzazione. Accesso mediante autenticazione con SPID o CIE.

Informazioni utili. Questa sezione contiene del materiale informativo aggiornato secondo le indicazioni ministeriali, sulle procedure ed i comportamenti da attuare in caso di infezione o di contatto con casi positivi. Accesso libero.

Prenotazione tampone. In questa sezione è possibile effettuare la prenotazione per tampone per tutti i soggetti risultati positivi ad un test effettuato nella regione Veneto e risultanti attualmente positivi, anche senza ricetta del Medico. Le persone con riscontro di positività possono prenotare il tampone di fine isolamento con la nuova modalità dal giorno seguente l’esito del tampone positivo. Accesso mediante Codice fiscale e ultime 6 cifre tessera TEAM. Per l’Azienda ULSS 5 tale funzionalità è accessibile anche al link -

https://polesana.myprenota.it/tamponi-sorveglianza

Prenotazione appuntamento vaccinale. La piattaforma permette, inoltre, di accedere anche al già esistente portale per la prenotazione di vaccinazioni anti Covid-19. Accesso mediante Codice fiscale e ultime 6 cifre tessera TEAM. Per l’Azienda ULSS 5 tale funzionalità è accessibile anche al link - - https://www.aulss5.veneto.it/PRENOTAZIONE-VACCINAZIONI-COVID-19

A partire da oggi sarà inviato un SMS a tutti i soggetti che abbiano effettuato nei 4 giorni precedenti un tampone con esito positivo disponibile negli applicativi regionali, invitandoli ad accedere alla piattaforma regionale. Successivamente ogni giorno sarà inviato un SMS a tutti i nuovi soggetti positivi.

Al fine di garantire una corretta gestione dei flussi presso i Punti Covid, l’accesso per l’esecuzione dei tamponi è possibile solo previa prenotazione. L’accesso diretto permane comunque in tutti i Punti Covid per le persone affette da disabilità e per i bambini fini a 12 anni con prescrizione. Inoltre, nelle ore pomeridiane, i Punti Covid di Lendinara, Rovigo Cittadella, Adria e Rosolina sono dedicati, su prenotazione, ai percorsi scolastici. Si precisa che i minori di 12 anni che rientrano nel percorso delle sorveglianze scolastiche devono prenotare secondo le modalità comunicate dalle scuole.

Presso i Covid Point aziendali vengono effettuati i tamponi antigenici rapidi solo a coloro che rientrano nella tabella delle gratuità presente alla pagina https://www.aulss5.veneto.it/Punti-COVID,comprese le persone con prescrizione medica. non vengono piu’ effettuati i tamponi antigenici rapidi a pagamento, ovvero a tutti coloro che invece rientrano nella tabella con oneri a carico.

Nella giornata di ieri sono stati eseguiti in provincia 7.169 tamponi tra antigenici e molecolari.

Per tutte le informazioni https://www.aulss5.veneto.it/Punti-COVID

È possibile prenotare la somministrazione online https://www.aulss5.veneto.it/PRENOTAZIONE-VACCINAZIONI-COVID-19 o presso le farmacie del territorio che utilizzano, al pari dell’Azienda Sanitaria, il portale regionale.

In questa fascia di età è stato vaccinato il 36,1% della popolazione; aggiungendo i già prenotati al 28 febbraio la percentuale dei vaccinati con una dose salirà al 37%.

Per le persone in tale fascia di età, e più in generale per i minori di 18 anni, è necessario presentarsi il giorno della vaccinazione accompagnati da un genitore o da un tutore con il consenso minori disponibile alla pagina di prenotazione compilato e firmato da entrambi i genitori o dal tutore/tutori.

Per informazioni e supporto è possibile rivolgersi al proprio pediatra o contattare il numero verde aziendale 800938880, attivo 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20.

In merito alle nuove norme su quarantene e green pass, in vigore dal 31 dicembre scorso, è attiva una pagina informativa contenente i punti salienti e i documenti integrali. La pagina è raggiungibile al link - https://www.aulss5.veneto.it/NUOVO-DECRETO-SU-QUARANTENE-E-GREEN-PASS-IN-VIGORE-DAL-31-DICEMBRE-2021 .

Ad oggi sono state somministrate 133.274 dosi booster (78,7% della popolazione eleggibile) in provincia di Rovigo.

La somministrazione della dose booster è effettuabile dopo quattro mesi (120 giorni) dal completamento del ciclo.

Per accedere alla vaccinazione è possibile prenotare al link - https://www.aulss5.veneto.it/PRENOTAZIONE-VACCINAZIONI-COVID-19 o presso le farmacie del territorio.

Le disponibilità di appuntamenti vanno fino al 28 di febbraio 2022.

Percentuali delle persone vaccinate rispetto alla popolazione assistita vaccinabile (over-5):

con almeno una dose (comprese le dosi somministrate fuori Regione): 88%

con ciclo completo (comprese le dosi somministrate fuori Regione): 85,4%

stima con almeno una dose al 28 di febbraio (vaccinati più prenotati): 88,5%

Percentuali delle persone vaccinate rispetto alla popolazione assistita:

con almeno una dose (comprese le dosi somministrate fuori Regione): 85,4%

con ciclo completo (comprese le dosi somministrate fuori Regione): 82,9%

stima con almeno una dose al 28 di febbraio (vaccinati più prenotati): 85,9%

Percentuali vaccinati per fasce di età (con almeno una dose):

Fascia di età Vaccinati % Over-80 99,8 70-79 96,8 60-69 94,5 50-59 90,1 40-49 86 30-39 84,8 20-29 87,8 12-19 91,2 5-11 36,1

Percentuale di assistiti vaccinati con 3° dose rispetto alla popolazione eleggibile (ciclo completo da 4 mesi): 78,7%

Dall’inizio della campagna vaccinale alla mattina del 25 gennaio: dosi somministrate 521.186 (197.066 prime dosi, 186.263 seconde dosi, 133.274 terze dosi, 4.583 monodose).

Nella giornata del 24 gennaio sono state somministrate 1.490 dosi.