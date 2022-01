Il 79,4% della popolazione eleggibile ha già ricevuto la dose booster

ROVIGO - Al fine di garantire una corretta gestione dei flussi presso i Punti Covid, l’accesso per l’esecuzione dei tamponi è possibile solo previa prenotazione. L’accesso diretto permane comunque in tutti i Punti Covid per le persone affette da disabilità e per i bambini fini a 12 anni con prescrizione. Inoltre, nelle ore pomeridiane, i Punti Covid di Lendinara, Rovigo Cittadella, Adria e Rosolina sono dedicati, su prenotazione, ai percorsi scolastici. Si precisa che i minori di 12 anni che rientrano nel percorso delle sorveglianze scolastiche devono prenotare secondo le modalità comunicate dalle scuole.

Presso i Covid Point aziendali vengono effettuati i tamponi antigenici rapidi solo a coloro che rientrano nella tabella delle gratuità presente alla pagina https://www.aulss5.veneto.it/Punti-COVID,comprese le persone con prescrizione medica. Non vengono più effettuati i tamponi antigenici rapidi a pagamento, ovvero a tutti coloro che invece rientrano nella tabella con oneri a carico.

Nella giornata di ieri sono stati eseguiti in provincia 7.300 tamponi tra antigenici e molecolari.

Per tutte le informazioni https://www.aulss5.veneto.it/Punti-COVID

È possibile prenotare la somministrazione online https://www.aulss5.veneto.it/PRENOTAZIONE-VACCINAZIONI-COVID-19 o presso le farmacie del territorio che utilizzano, al pari dell’Azienda Sanitaria, il portale regionale.

In questa fascia di età è stato vaccinato il 36,2% della popolazione; aggiungendo i già prenotati al 28 febbraio la percentuale dei vaccinati con una dose salirà al 37%.

Per le persone in tale fascia di età, e più in generale per i minori di 18 anni, è necessario presentarsi il giorno della vaccinazione accompagnati da un genitore o da un tutore con il consenso minori disponibile alla pagina di prenotazione compilato e firmato da entrambi i genitori o dal tutore/tutori.

Per informazioni e supporto è possibile rivolgersi al proprio pediatra o contattare il numero verde aziendale 800938880, attivo 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20.

In merito alle nuove norme su quarantene e green pass, in vigore dal 31 dicembre scorso, è attiva una pagina informativa contenente i punti salienti e i documenti integrali. La pagina è raggiungibile al link - https://www.aulss5.veneto.it/NUOVO-DECRETO-SU-QUARANTENE-E-GREEN-PASS-IN-VIGORE-DAL-31-DICEMBRE-2021 .

Ad oggi sono state somministrate 134.504 dosi booster (79,4% della popolazione eleggibile) in provincia di Rovigo.

La somministrazione della dose booster è effettuabile dopo quattro mesi (120 giorni) dal completamento del ciclo.

Per accedere alla vaccinazione è possibile prenotare al link - https://www.aulss5.veneto.it/PRENOTAZIONE-VACCINAZIONI-COVID-19 o presso le farmacie del territorio.

Le disponibilità di appuntamenti vanno fino al 28 di febbraio 2022.

Percentuali delle persone vaccinate rispetto alla popolazione assistita vaccinabile (over-5):

con almeno una dose (comprese le dosi somministrate fuori Regione): 88%

con ciclo completo (comprese le dosi somministrate fuori Regione): 85,5%

stima con almeno una dose al 28 di febbraio (vaccinati più prenotati): 88,5%

Percentuali delle persone vaccinate rispetto alla popolazione assistita:

con almeno una dose (comprese le dosi somministrate fuori Regione): 85,4%

con ciclo completo (comprese le dosi somministrate fuori Regione): 83%

stima con almeno una dose al 28 di febbraio (vaccinati più prenotati): 85,9%

Percentuali vaccinati per fasce di età (con almeno una dose):

Fascia di età Vaccinati % Over-80 99,8 70-79 96,9 60-69 94,6 50-59 90,2 40-49 86,1 30-39 85,1 20-29 88,1 12-19 91,2 5-11 36,1

Percentuale di assistiti vaccinati con 3° dose rispetto alla popolazione eleggibile (ciclo completo da 4 mesi): 79,4%

Dall’inizio della campagna vaccinale alla mattina del 26 gennaio: dosi somministrate 522.756 (197.175 prime dosi, 186.494 seconde dosi, 134.504 terze dosi, 4.583 monodose).

Nella giornata del 25 gennaio sono state somministrate 1.561 dosi.