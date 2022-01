Stienta coraggiosa invoca una cabina di regia unica per la Zls

STIENTA (Rovigo) -sostiene che, dopo la buona notizia della firma da parte della ministra Mara Carfagna e del presidente della Regione Veneto Luca Zaia del protocollo d'intesa per l'istituzione della Zona Logistica Semplificata 'Porto di Venezia-Rodigino', questoper non essere impreparati difronte alle opportunità prossime venture.“La firma, infatti è molto di più che una speranza per lo sviluppo economico del nostro territorio - afferma Forti – e non va sprecata, anzi occorre una convergenza di tutte le forze per la rilevanza strategica della Zls”.a Camera di Commercio, ai sindacati e a tutte le associazioni di categoria interessate per riempire di contenuti le proposte relative alla Zls. “Avere un’idea forte e condivisa dal tessuto economico locale sarebbe importante – sostiene Forti – anche per convogliare le capacità tecnico-imprenditoriali presenti nel territorio per dare un contributo e una spinta all’economia locale”.“Una progettazione unica per la Zls è necessaria” dice ancora il Capogruppo di minoranza a Stienta che invita il presidente della Provincia Enrico Ferrase affinché si faccia promotore di questo invocato coordinamento.Insomma l’unione fa la forza e valorizzerebbe qualsiasi proposta. Anche i ministri Provenzano e Orlando, offrendo la loro collaborazione, quest’ultimo in occasione della Festa provinciale del Pd alle Zampine, hanno sostenuto l’importanza strategica della Zona Logistica Semplificata, un’occasione da non disperdere per il Polesine. Ecco perché mettendo da parte ogni ideologia le forze debbono convergere sull’obiettivo.

Ugo Mariano Brasioli