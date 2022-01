Rigenerazione urbana: 300 milioni per il Veneto grazie al lavoro di squadra della Lega

BADIA POLESINE (Rovigo) - La deputata Antonietta Giacometti, attualmente impegnata a Roma per l’elezione del Capo dello Stato, accusata di immobilismo per la "sua Badia Polesine" di cui è anche vice sindaca ( LEGGI ARTICOLO ), fa sapere che nell’ambito del Pnrr sono stati assegnati al Veneto 300 milioni di euro per la rigenerazione urbana.Dopo una prima esclusione della maggior parte dei comuni veneti, infatti, grazie ai criteri di vulnerabilità sociale, stabiliti con Dpcm del 21 gennaio 2021 e con il parere favorevole della Conferenza Stato Città, il Governo ha deciso di finanziare tutti i progetti dei sindaci del Veneto.In una nota i parlamentari della Lega del Veneto, auspicano però che per il futuro non siano più utilizzati criteri anacronistici e si privilegino la qualità delle proposte e la fattibilità delle opere garantendo uguaglianza territoriale.Nonostante che la parlamentare badiese non lo dica espressamente, questa comunicazione pare proprio destinata a suocera perché nuora intenda. Tradotto: una chiara risposta all’accusa d’immobilismo ricevuta nelle ore scorse da parte del Pd locale sui ritardi relativi ai finanziamenti per il Museo Baruffaldi.

Ugo Mariano Brasioli