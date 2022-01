Riprende da Roma il cammino dei Bersaglieri in Top10, dirige Frasson

ROVIGO - Riprende da Roma, contro la Lazio, il cammino della FemiCz Rovigo verso i playoff. Due le partite ancora da recuperare, in trasferta in casa del Viadana e in casa con le Fiamme Oro. 25 i punti in classifica, pochi, ma sufficienti per rimanere nelle zone alte della classifica, con il Petrarca Padova ormai padrone della regular season, ed il Valorugby saldamente al secondo posto.

Dopo la lunga pausa del Top10, e l’infelice parentesi della Coppa Italia a causa del Covid-19, la FemiCz da domenica 30 gennaio dovrebbe aver recuperato quasi tutti i giocatori della rosa, anche se ci sono dei distinguo.

Il giovane tallonatore Bonan e la seconda linea Riccardo Andreoli sono impegnati nel raduno dell’Under 20 in vista dei Sei Nazioni di categoria, Giacomo Da Re, inizialmente convocato con la Nazionale Maggiore, è stato liberato dallo staff azzurro, ed esordirà con il Benetton Treviso nel ruolo di estremo al Rodney Parade di Newport contro i Dragons. Per il permit player della FemiCz Rovigo una bella soddisfazione per il suo promo cap in Urc. In panchina, nell’undicesimo round di United Rugby Championship, ci sarà anche il rossoblù Nicola Piantella.

Quindi Allister Coetzee dovrà fare i conti con assenze di peso, ma sicuramente, diversamente dalla Coppa Italia, avrà a disposizione un numero sufficiente di atleti per affrontare la Lazio senza troppi patemi. Vittoria con bonus obbligatoria per i Bersaglieri, che giusto qualche giorno fa si sono imposti in Coppa Italia al Giulio Onesti con 4 mete di Matteo Moscardi. Il match tra Lazio e FemiCz Rovigo sarà diretto da Alex Frasson di Treviso, direttore di gara che recentemente ha arbitrato i rossoblù in Coppa Italia contro il Colorno.

Il secondo turno del girone di ritorno si aprirà venerdì alle 19.40, con il derby emiliano del Mirabello tra i padroni di casa del Valorugby e Sitav Lyons, che Rai Sport HD trasmetterà in diretta con collegamento alle 19.30 e commento di Andrea Fusco ed Andrea Gritti, match disponibile anche in diretta streaming su Rai Play.

In osservanza di quanto disposto dalla Circolare del Ministero della Salute del 18 gennaio, recepita da FIR, la Commissione Organizzatrice Gare ha provveduto a rinviare a data da destinarsi Calvisano - Mogliano per positività accertata nel gruppo squadra di Calvisano di un numero di atleti tale da determinarne il rinvio.

Tra le novità del Top10 l’introduzione da subito del TMO (non solo nei playoff), un’evoluzione importante del massimo campionato Italiano più volte invocata da tecnici ed addetti ai lavori. Finalmente è realtà.

Peroni TOP10 – XI giornata

28.01.21 – ore 19.40

VALROUGBY EMILIA – SITAV RUGBY LYONS – diretta RAI SPORT HD e Ray Play

Arb. Manuel Bottino (Roma)

AA1 Filippo Russo (Treviso), AA2 Lorenzo Imbriaco (Bergamo)

Quarto Uomo: Alessandro D’Orsi (Napoli)

TMO: Marius Mitrea (Treviso)

29.01.22 – ORE 15.00

PETRARCA PADOVA – RUGBY VIADANA 1970

Arb. Gabriel Chirnoaga (Roma)

AA1 Filippo Russo (Treviso), AA2 Simone Boaretto (Rovigo

TMO: Emanuele Tomò (Roma)

30.01.22 – 14.00

LAZIO RUGBY 1927 – FEMI-CZ RUGBY ROVIGO

Arb. Alex Frasson (Treviso)

AA1 Riccardo Angelucci (Livorno), AA2 Massimo Salierno (Napoli)

Quarto Uomo: Vicenzo De Martino (Napoli)

TMO: Emanuele Tomò (Roma)

30.01.22 – 14.30

RUGBY COLORNO 1975 – FIAMME ORO

Arb. Clara Munarini (Parma)

AA1 Matteo Franco (Pordenone), AA2 Gianmarco Toneatto (Udine)

Quarto Uomo: Marco Vianello (Treviso)

TMO: Matteo Liperini (Livorno)

TRANSVECTA CALVISANO – MOGLIANO RUGBY 1969 – Rinviata a data destinarsi

Classifica: Petrarca Rugby* punti 42; Valorugby Emilia* 37; Rugby Transvecta Calvisano*, HBS Colorno e FEMI-CZ Rovigo** 25; Sitav Rugby Lyons* 21; Fiamme Oro Rugby*** 16; Rugby Viadana 1970* 15; Mogliano Rugby 1969** 10; Lazio Rugby 1927 5

*partite da recuperare