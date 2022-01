Tante idee e iniziative per festeggiare i cinquant'anni del Bsc Rovigo

ROVIGO - Mezzo secolo alle spalle e tanti nuovi progetti per il futuro. Il 2022 sarà un anno speciale per il Baseball Softball Club Rovigo targato Itas Mutua. Si festeggia infatti il cinquantesimo anniversario della nascita del sodalizio rossoblù, un traguardo importante che si vuole celebrare non solo con belle prestazioni sul diamante ma anche con una serie di iniziative legate proprio alla storia del club.

Un racconto che parte dagli anni ’70, anche se il batti e corri affondò le sue radici in Polesine già nel decennio precedente. Tanti i protagonisti che, con ruoli diversi, hanno contribuito a fare del Baseball Softball Club Rovigo una delle società più apprezzate del panorama nazionale. E’ proprio a loro che sarà dedicata la prima iniziativa del cinquantesimo: è in fase di lavorazione una pubblicazione che intende ripercorrere tutta la storia rossoblù affidandosi soprattutto alle testimonianze dei suoi personaggi più influenti e carismatici. Un’opera che comporta un grande lavoro di ricerca negli archivi societari e che consentirà di raccogliere parallelamente fotografie e documenti che il club intende esporre nel corso dell’anno per ricordare la sua storia anche attraverso immagini e cimeli.

Il presidente Alessandro Boniolo e tutto lo staff sono al lavoro anche per creare una vera e proprio “hall of fame” del batti e corri rodigino: una carrellata di 50 nomi pescati tra giocatori, tecnici e dirigenti che nel corso dei decenni hanno fatto grande il Baseball Softball Club Rovigo.

Partendo da ciò che è stato, la società rodigina si proietta anche al futuro per rilanciare la sua missione sportiva ed educativa. Un unico filo conduttore che sarà alla base di un cortometraggio celebrativo realizzato insieme ai professionisti di Sport Crime: un tuffo nel passato da cui trovare nuovo slancio in vista del domani, raccontando ciò che il Baseball Softball Club Rovigo è diventato e vorrà diventare.

Confidando in un miglioramento della situazione pandemica, nel corso del 2022 saranno proposti anche eventi per celebrare al meglio la prestigiosa ricorrenza. A fine estate andrà in scena un’edizione speciale della “Baseball Night”, il grande evento di marketing sportivo del club rossoblù che si spera possa tornare ad animare il centro storico della città. Per il mese di ottobre, invece, è in programma la cerimonia ufficiale del cinquantesimo sul diamante di via Vittorio Veneto. In cantiere anche un restyling del logo societario e, addirittura, un annullo filatelico dedicato ai cinquant'anni del Baseball Softball Club Rovigo.

“Le idee e i progetti per festeggiare al meglio il cinquantesimo anniversario della nascita della nostra società sono davvero tanti – sottolinea il presidente Boniolo – Siamo alle prese con un gran lavoro di raccolta di testimonianze e materiale storico per ripercorrere ogni tappa del nostro splendido percorso. E’ un onore per me presiedere la società in occasione di questa importante ricorrenza. Se oggi posso vantare questo ruolo, lo devo anche a tutti i presidenti che in cinquant’anni mi hanno preceduto, in particolare a Domenico Moschetto con cui negli anni ’90 ho iniziato la mia avventura in questa meravigliosa società”.