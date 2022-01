Co.Mark, Venezia e Rovigo a capo dell’export nel Far East

Riparte da Venezia e Rovigo la ripresa dell’export, che fanno registrare un incremento delle esportazioni verso i mercati asiatici pari rispettivamente al 28,07% e al 56,06%, con un fatturato di 100 e 28,5 milioni di euro.

Uno scenario significativo definito dalle recensioni in controtendenza rispetto all’andamento delle aziende del Nord Est, che finora sembrano non aver ancora saputo cogliere appieno le potenzialità offerte dal mercato cinese, sempre più propenso ad investire in qualità tecnologia e sostenibilità secondo le opinioni degli esperti.

I dati dell’international Monetary Fund riportati da Co.Mark, azienda specializzata nei servizi per l’internazionalizzazione delle pmi, confermano il peso della Cina sull’export: lo scenario economico internazionale descritto nella recensione dell’azienda sembra essere interessato da una ripresa globale, a guidarla sono in particolare i mercati asiatici insieme agli Stati Uniti.

Oltre alla Cina, stando ai commenti dell’azienda, i paesi interessati da una forte risalita sono soprattutto Taiwan, Vietnam, Corea del Sud e Indonesia.

In riferimento all’export verso la Cina, un mercato sempre più rilevante nell’ottica di una strategia commerciale internazionale, la compagnia evidenzia un incremento delle vendite di alimenti made in Italy pari al 130%: secondo i dati Coldiretti riferiti al 2021 riportati nella recensione di Co.mark, l’export delle pmi è aumentato del 63%, per un valore pari a 6,5 miliardi di euro.

Anche gli apparecchi elettrici e i prodotti in metallo hanno fatto registrare una forte richiesta nei mercati cinesi soprattutto nei primi mesi dell’anno: lo confermano le performance ottenute da Venezia e Rovigo, la cui crescita nell’export è stata trainata soprattutto da macchinari e metalli, insieme a prodotti tessili, apparecchi elettrici ed elettronici e prodotti chimici, settori che da tempo hanno attirato gli investimenti dei mercati asiatici.

L’opinione di Co.mark si allinea con quanto rilevato dai dati Simest: la Cina rappresenta una geografia fondamentale per le imprese italiane che vogliono espandersi sui mercati internazionali, e continuerà ad essere una delle aree emergenti più dinamiche anche nel prossimo futuro.

Secondo le opinioni degli esperti, si intravede un segnale di cambiamento del modello economico del Paese, che sperimenta la transizione da economia votata all’export a modello incentrato sui servizi e i consumi interni.

I valori dei prodotti Made in Italy esportati a Pechino è più che raddoppiato negli ultimi decenni, e, dai commenti riportati nelle recensioni, emerge come sempre più ricco sia il ventaglio di prodotti Made in Italy destinati alla Cina.

A quelli principali, che come si è visto spaziano dalla meccanica strumentale ai mezzi di trasporto, si passa al tessile e abbigliamento, includendo anche quello chimico farmaceutico e l’agroalimentare, più volte considerato un settore strategico per l’export Made in Italy stando all’opinione di Comark.

Significativi i commenti delle istituzioni sull’export Made in Italy, che fanno emergere la necessità di sviluppare le potenzialità inespresse delle imprese del territorio.

Affrontare il mercato dell’Asia Orientale e della Cina oggi richiede alle aziende preparazione, risorse e innovazioni adeguate, secondo l’opinione del Presidente della Camera di Commercio Italiana in Cina.