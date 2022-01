Il Fascicolo Unico Edilizio è realtà a Porto Tolle

PORTO TOLLE (Rovigo) - L’Assessore all’Urbanistica,, rende noto che il comune di Porto Tolle ha aderito all'iniziativa sostenuta dall’Assessoredella Regione del Veneto in collaborazione con Anci Veneto e la Consulta Regionale dei Geometri e dei Geometri Laureati del Veneto, finalizzata a supportare 14 amministrazioni comunali nella digitalizzazione delle pratiche edilizie necessaria a perseguire una migliore gestione delle procedure, nell'ottica di una progressiva creazione del cosiddetto "".



Tale iniziativa è da una parte connessa all'entrata in vigore della normativa cosiddetta "eco-sisma bonus" e di altre normative finalizzate al rilancio dell'edilizia e al recupero del patrimonio edilizio e dall'altra rivolta a favorire il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione sviluppando nuovi

servizi digitali per i professionisti e i cittadini nell'ambito dell'Agenda Digitale del Veneto 2025.



Il Dirigente dell’ufficio tecnico comunale, Arch. Giorgio Portesan, potrà quindi contare su figure professionali operanti all'interno dei singoli Ordini provinciali dei geometri ma soprattutto sulla fattiva collaborazione del personale appartenente al settore urbanistica, Geom. Roberto Grandi, Arch. Davide

Bisco, Arch. Fabio Zanellato e del Geom. Alessandro Vidali, individuato referente e coordinatore del progetto, poiché in passato ha già svolto analoga attività presso altre amministrazioni comunali.



Il lavoro che si svolgerà sarà quello di prelevare le pratiche edilizie dall’archivio cartaceo, selezionare all’interno di ogni pratica i documenti che interessano, dalla domanda all’agibilità, compresi gli elaborati grafici, per farne una scansione e riprodurre i documenti in formato digitale.



L’attività partirà dalle pratiche edilizie depositate in municipio a far data dal 1947 per arrivare ai giorni nostri trattando circa 15.000 pratiche, per inserire i dati essenziali nel database del software che gestisce le pratiche edilizie (GPE).

Il lavoro comporterà molti vantaggi, il primo, sarà quello di poter disporre tempestivamente di tutte le pratiche edilizie ed averle sempre a portata di mouse, rendendo in tal modo più rapido l’avvio e la gestione dell’istruttoria da parte dei tecnici comunali.



In secondo luogo consentirà una notevole riduzione delle tempistiche per l’accesso atti, poiché sarà possibile effettuare le ricerche comodamente da casa e direttamente sul sito istituzionale comunale, attraverso la piattaforma di pubblicazione web delle pratiche GPE Web e quindi non sarà più necessario recarsi presso gli uffici per la consultazione dei registri cartacei, non saranno più riprodotte copie cartacee dal momento che saranno inviati, direttamente ai

richiedenti a mezzo pec, i file che contengono tutti i documenti delle pratiche richieste, eliminando così i tempi di attesa derivanti dal cartaceo.



Ne trarranno notevole beneficio tutti i tecnici e gli utenti che spesso, ed in particolare in questi tempi per l’accesso ai “Superbonus Edilizi”, hanno la necessità di avere copia dei precedenti autorizzativi degli edifici in tempi brevi.



Ed infine la più importante, caricati tutti i dati essenziali di tutte le pratiche edilizie sul database di GPE (Gestione Pratiche Edilizie) e collegati tutti i file delle scansioni dei progetti, sarà possibile creare il “Fascicolo Unico Edilizio” di ogni singolo edificio. Queste informazioni successivamente collegate ai dati e alle mappe catastali, costituiranno la base di un SIT (Sistema Informativo Territoriale).