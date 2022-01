Arriva un nuovo medico di base a Porto Tolle

PORTO TOLLE (Rovigo) - Le forze della Medicina di Gruppo sono allo stremo, ma aci sono ora due medici in più su cui i cittadini possono contare.I medici delladi Porto Tolle e la cittadinanza portotollese stanno subendo da mesi le conseguenze di un esubero di pazienti a carico dei dottori rimasti dopo il pensionamento del dott. Fioravanti, il decesso del dott. Boscolo e il trasferimento del dott. Altarelli.Infatti, nonostante il significativo subentro del dott. Massa, tre dei quattro membri della medicina di gruppo, il dott. Martini, il dott. Avventi e il dott. Poletti, hanno ciascuno a caricoin più del plateau massimo consentito. Una situazione che già di per sé creerebbe complicazioni nella gestione dei bisogni dei cittadini, e che nel corso della pandemia ha portato disagi non indifferenti, sia per il personale del, sia per l’utenza, che lamenta la difficoltà di contattare il proprio medico curante.Il vicesindaco: “Dopo l’arrivo della dott.ssa Donatella Milani, nuova pediatra di libera scelta di Porto Tolle, accogliamo con enorme piacere il dott., che entra a far parte del gruppo del San Nicolò. Il dottore riceverà dal primo febbraio presso la Medicina di Gruppo, ed in particolare il lunedì e il giovedì dalle 16 alle 19, il martedì, il mercoledì e il venerdì’ dalle 9 alle 12:30. Da martedì 1 febbraio sarà quindi possibile rivolgersi al centro socio sanitario Ulss5 di via Matteotti per essere assegnati al nuovo medico”.Il dott. Giunta ha espresso il suo piacere di entrare a far parte del gruppo del San Nicolò: “In questi anni ho avuto modo di lavorare con i professionisti già presenti alla medicina di gruppo e sarà per me un piacere affiancarli nel servizio alla cittadinanza. Non avrei mai scelto di fare il medico di base, se non per Porto Tolle”.Per richiedere l’assegnazione al dott. Giunta, a partire dal primo febbraio ci si può recare presso lo sportello amministrativo del centro Sociodi via Matteotti, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, il sabato dalle 9 alle 11, e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 14 alle 16.In alternativa, è possibile fare richiesta scrivendo una email all’indirizzo cssportotolle@aulss5.veneto.it, allegando la tessera sanitaria, il documento di identità personale e indicare un numero di telefono. In caso si faccia richiesta di assegnazione per conto di terzi, a questi documenti, sia via email che in presenza, è necessario presentare il modulo di delega opportunamente siglato dal richiedente. Per qualsiasiinformazione aggiuntiva rivolgersi al centro socio sanitario chiamando il numero 0426 82 551.