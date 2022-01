I Bersaglieri dominano la ripresa con il pack e conquistano vittoria e bonus

ROMA - Vittoria della FemiCz Rovigo al Giulio Onesti di Roma contro la Lazio, i Bersaglieri chiudono il discorso nel secondo tempo sfruttando uno strapotere schiacciante in mischia chiusa. Eppure la Lazio degli ex Cozzi, Leiger e Loro hanno venduto cara la pelle sfruttando gli errori della squadra di Allister Coetzee. Due mete regalate nel primo tempo hanno lasciato in partita i biancazzurri, mentre la FemiCz ha evidenziato nel primo tempo i soliti problemi in fase di costruzione al largo.

I rossoblù tornano da Roma con il bonus, e questa è la cosa che conta di più, per la corsa playoff il Colorno di Casellato e Frati risponde presente battendo nel finale le Fiamme Oro in un match vietato ai deboli di cuore. A questo punto diventa fondamentale il prossimo match casalingo con il Calvisano, i Bersaglieri non potranno fallire per mettere al sicuro il quarto posto.

Domenica 30 gennaio ottima partenza della Lazio, che però non sfrutta due penaltouche sui 22 del Rovigo, i rossoblù nella circostanza difendono bene. Al 11’ è Van Reenen a portare avanti la FemiCz dalla piazzola, 0-3. Poco dopo è Cozzi a pareggiare il conto, 3-3.

Al 15’ mischia in attacco per la FemiCz, palla al largo con Bacchetti che guadagna metri, nella fase successiva delizioso grubber di Van Reenen che innesca Cosi, ma il TMO chiarisce, non c’è meta. Si riparte da una mischia sui 5 metri, la FemiCz guadagna un calcio di punizione, e dopo diversi tentativi a ridosso della linea di meta, Ruggeri trova il pertugio giusto. Van Reenen trasforma, 3-10.

Al 33’ la frittata del Rovigo. Dopo una poderosa incursione di Ruggeri, nella fase successiva l’ovale viene mosso al largo, Rovigo sembra poter marcare, ma Ferro con un off load forzato consegna l’ovale alla Lazio, calcio lungo a seguire, Lertora non controlla e i biancocelesti ne approfittano con Montemauri, 10-10 dopo la trasformazione di Cozzi.

Al 34’ lo stesso Cozzi ha la possibilità di portare avanti la Lazio dalla piazzola, ma fallisce.

Al 38’ sale in cattedra la mischia rossoblù. Prima una maul devastante porta in giro per il campo la Lazio, costringendo i padroni di casa al fallo, poi penaltuche vincente con una seconda maul straripante che costringe Frasson di Treviso a decretare la meta tecnica, con conseguente cartellino giallo a Hugh Margin della Lazio. 10-17.

Ma il primo tempo non è finito. La Lazio, con un pallone di recupero, sorprende il Rovigo al 40’, Montemuaro è bravo a trovare il break e mette in moto Santarelli che elude l’intervento di Borin galoppando per metà campo, 17-17 dopo la trasformazione di Cozzi

Nella ripresa cambia tutto, la FemiCz blinda la partita sfruttando il pack, e la Lazio lentamente si spegne.

Penaltouche sui 5 metri della Lazio sfruttato perfettamente al 44’, palla in cassaforte, Andrea Visentin è abile con una finta ad inserirsi nella difesa biancoceleste, 17-22 (Van Reenen non trasforma da posizione complicata).

Al 46’ bella azione del Rovigo, Ferro innesca Bacchetti che ha un ottimo angolo di corsa, sui 22 viene fermato, poi la palla giunge al largo, Lertora schiaccia in meta, ma il direttore di gara fischia poco prima per un in avanti.

Al 49’ l’azione più bella della partita della FemiCz. Palla mossa al largo con competenza, Cosi arriva in area di meta, ma non controlla l’ovale proprio all’ultimo (decisivo l’intervento del TMO). I Bersaglieri gettano altre due chiare occasioni per questione di dettagli, poi la meta della svolta.

Dalle proteste di Loro nasce un calcio di punizione a metà campo, Van Reenen trova una touche spettacolare sui 5 metri, Rovigo mette l’ovale in cassaforte e Rossi al 68’ schiaccia in meta. Lo stesso Van Reenen trasforma, 17-29.

Al 71’ da un bel placcaggio di Paolo Unicni, che fa perdere l’ovale a Montemauri, nasce una buona piattaforma per la FemiCz. Mischia in favore dei rossoblù, Chillon tira fuori l’ovale ed innesca Leo Sarto, l’ex azzurro sul lato chiuso rompe due placcaggi e segna di prepotenza al 72’, 17-36.

A pochi minuti dal termine il punto esclamativo. Bellissima combinazione con Ruggeri, Borin e Cosi (autore di un off load magistrale), Chillon schiaccia in meta senza problemi, la Lazio non c’è più. 17-43 dopo la trasformazione di Van Reenen. 5 punti che fanno morale per la FemiCz, ma soprattutto classifica.



Domenica ha fatto il suo esordio in maglia rossoblù il giovane Simon Garcia Scaro dell’Under 19 è il rossoblù numero 687.



“Sono contento di aver portato a casa cinque punti da questa partita.” - commenta coach Allister Coetzee -“Abbiamo iniziato il re-start del Campionato con una vittoria e questo era il nostro obiettivo. In settimana dobbiamo lavorare duramente perché sabato ci aspetta una partita difficile, in casa con Calvisano. Sicuramente dobbiamo migliorare sui breakdown. Aggiusteremo quello che c’è da aggiustare. Lavoriamo in vista del prossimo weekend.”



Roma, “CPO Giulio Onesti” – Domenica 30 Gennaio 2021 ore 14:00

PeroniTOP10, XI giornata

S.S. Lazio Rugby 1927 v Femi-CZ Rugby Rovigo Delta 17-43 (17-17)

Marcatori: p.t. 11’ cp Van Reneen (0-3), 15’ cp Cozzi (3-3), 24’ m. Ruggeri tr Van Reneen (3-10), 33’ m. Montemauri tr Cozzi (10-10), 39’ m. di punizione Rovigo (10-17), 40’ m. Santarelli tr Cozzi (17-17) s.t. 44’ m. Visentin (17-22), 68’ Rossi tr Van Reneen (17-29), 72’ m. Sarto tr Van Reneen (17-36), 75’ m. Chillon tr Van Reneen (17-43)

S.S. Lazio Rugby 1927: Cozzi; Donato D., Cruciani, Pancini; Santarelli (73’ Di Giammarco); Montemauri, Loro (cap) (74’ Cristofaro); Asoli; Donato J. (76’ Andreica); Parlatore (35’ Ulisse), Riccioli (65’ Cacciagrano), Margin; Gentile, Rosario (75’ Gisonni), Leiger (57’ Criach).

all. De Angelis

Femi-CZ Rugby Rovigo Delta: Borin; Bacchetti, Moscardi, Diederich (60’ Uncini); Lertora (55’ Sarto); Van Reenen, Visentin (60’ Chillon); Ruggeri; Lubian (75’ Garcia Scaro), Cosi; Ferro (cap), Steolo (75’ Maran); Swanepoel (57’ Pomaro), Momberg (40’ Cadorini), Quaglio (55’ Rossi)

All. Coetzee

arb.: Alex Frasson (Treviso)

AA1: Riccardo Angelucci (Livorno)

AA2 : Massimo Salierno (Napoli)

Quarto Uomo: Vincenzo De Martino (Napoli)

TMO: Emanuele Tomò (Roma)

Cartellini: Al 40’ cartellino giallo a Hugh Margin (S.S. Lazio Rugby 1927)

Calciatori: Abner Van Reneen (Femi-CZ Rugby Rovigo Delta) 6/7, Francesco Cozzi (S.S. Lazio Rugby 1927) 3/4

Note: giornata soleggiata a Roma

Punti conquistati in classifica: S.S. Lazio Rugby 1927 0; Femi-CZ Rugby Rovigo Delta 5

Man of the Match: Davide Ruggeri (Femi-CZ Rugby Rovigo Delta)

Peroni Top10 - XI giornata

28.01.22

Valorugby Emilia v Sitav Rugby Lyons - sospesa per nebbia

29.01.22

Petrarca Rugby v Rugby Viadana 1970 29-10 (5-0)

30.01.22

Lazio Rugby 1927 v Femi-CZ Rovigo 17-43 (0-5)

HBS Colorno v Fiamme Oro Rugby 29-28 (4-1)

Transvecta Calvisano v Mogliano Rugby 1969 Rinviata

Classifica: Petrarca Rugby* punti 47; Valorugby Emilia** 37; Femi-CZ Rovigo** 30; HBS Colorno 29; Transvecta Calvisano** 25; Sitav Rugby Lyons** 21; Fiamme Oro Rugby*** 17; Rugby Viadana* 15; Mogliano Rugby 1969*** 10; Lazio Rugby 1927 5

*partite in meno