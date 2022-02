A Porto Viro torna Michele Cafaggi e le sue bolle

PORTO VIRO (Rovigo) - Prosegue a Porto Viro la rassegna domeniche per le famiglie 2022 promossa ed organizzata dall’assessorato alla cultura della Città di Porto Viro con la collaborazione del Circuito Teatrale Arteven / Regione del Veneto.

La Sala Eracle in corso Risorgimento ospiterà domenica 6 febbraio alle ore 16.00 lo spettacolo “Ouverture des saponettes”

un concerto per bolle di sapone proposto da Michele Cafaggi, un eccentrico direttore d’orchestra che porterà gli spettatori nel mondo fragile e rotondo delle bolle di sapone per un “concerto” dove l’imprevisto è sempre in agguato: da strani strumenti nascono bolle giganti, bolle rimbalzine, bolle da passeggio, grappoli di bolle, mentre i più coraggiosi potranno entrare in una bolla gigantesca.

Un racconto visuale senza parole che trae ispirazione dalle atmosfere circensi e del varietà, un magico spettacolo di clownerie, pantomima e musica che, nato per i più piccoli, finisce per incantare il pubblico di qualsiasi età.

Lo spettacolo attualmente conta circa 1000 repliche, è nato nel 2004 ed è stato presentato per la prima volta al Museo della Scienza e della Tecnica “Leonardo da Vinci” di Milano nell’ambito delle attività organizzate dal laboratorio scientifico di bolle di sapone.



È stato rappresentato in teatri e festival nazionali e internazionali (Francia, Irlanda, Belgio, Svizzera, Grecia, Giappone, Cina, Corea del Sud), in scuole materne, musei della scienza, casinò, varietà e gran galà.

