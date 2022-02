Trofeo Italiano Beach Rugby, una tappa anche a Rosolina mare

ROVIGO - Sono state definite le tappe dell’edizione 2022 del Trofeo Italiano Beach Rugby, competizione ufficiale di FIR che attraverso un percorso tra le località balneari più belle d’Italia andrà a culminare in una fase finale, il Master, ospitata in sede unica, per la cui designazione sono al momento in fase di valutazione alcune prestigiose candidature.

Ben 40 gli appuntamenti spalmati a calendario tra maggio ed agosto, anche a Rosolina Mare in provincia di Rovigo. Un circuito diffuso su tutto il territorio nazionale che vedrà i migliori team maschili e femminili impegnati nella caccia ai punti necessari per l'accesso al Master Finale che andrà ad assegnare il titolo.

Tante le iniziative collaterali collegate ai vari Tornei: in stretta collaborazione con i Comitati e le Delegazioni Regionali coinvolti e con la rete di Promozione & Sviluppo, ogni singola tappa sarà l’occasione per promuovere i Club e le attività del territorio, invitando a provare la palla ovale sulla sabbia spettatori e spettatrici, con momenti di gioco e divertimento dedicati in particolari ai più piccolini.

Nelle parole di Zeno Zanandrea, Responsabile Nazionale FIR per il Rugby a 5 (categoria cui si riferisce anche il Beach Rugby, assieme al Tag Rugby, Touch Rugby e Snow Rugby), la soddisfazione per un’attività che colloca la FIR al vertice europeo per volumi sviluppati e per numeri espressi: “Siamo davvero soddisfatti, la crescita di questa disciplina è costante nel tempo e testimonia un potenziale davvero interessante in termini organizzativi e promozionali”, conferma il dirigente di origine trevigiana.

“Siamo passati dalle 20 date del 2018 alle 31 del 2019, poi alle 35 del 2020 (queste ultime due annate non disputate a causa dell’emergenza pandemica, ndr) ed infine alle 40 di questa edizione, con un coinvolgimento sempre più diffuso dal punto di vista territoriale. Il passaggio-chiave è nel ruolo dei Comitati e delle Delegazioni regionali, che sempre di più stanno diventando il vero perno della filiera: Rugby Europe sta osservando con grande attenzione il lavoro della FIR sul Beach Rugby, con orgoglio possiamo dire di essere la nazione leader del panorama continentale e questo ci stimola a fare sempre di più e sempre meglio”.

“Tra le novità di quest’anno possiamo già anticipare che le tappe venete assegneranno il Trofeo dei Dogi, così come in Sardegna è confermata la Sardinia Cup, ma sono altre le iniziative che man mano si stanno definendo. Il Beach Rugby è un insieme di sport, spettacolo e divertimento che sposa al massimo la valorizzazione del gioco con quella dei territori che lo ospitano, come Federazione crediamo molto nella sua capacità di attrazione rispetto ad un pubblico molto eterogeneo come quello che frequenta le località balneari in estate”.

Nelle prossime settimane verranno definite le date dell’intero circuito, definite ormai per più del 70%. Di seguito la lista delle tappe individuate per l’edizione 2022 del Trofeo:

TROFEO ITALIANO BEACH RUGBY 2022

Novara, Milano Rugbio, Milano o Lecco (sede da definire), Desenzano del Garda, Caorle, Rosolina Mare, Alpago, Padova, Trieste, Ravenna, Cervia, Rimini, Pesaro, Senigallia, Civitanova Marche, Ragusa, Catania, Messina, Termoli, Anzio, Ardea, Fregene, Terracina, Vigna di Valle, Bisceglie, Bari, Tricase, Monopoli, Sinnai, Cagliari, Olbia, Sassari, Oristano, Alghero, Alba Adriatica, Pescara, Torre San Giovanni, Grosseto, Torre San Giovanni - Lido Onda Marina, Viareggio