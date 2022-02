Mattia Moretto su Iras: "Gestione commissariale fallimentare della Regione Veneto. Comune di Rovigo incapace di trovare soluzioni valide"

ROVIGO - Il capogruppo in consiglio comunale a Rovigo di Fratelli d'Italia e consigliere provinciale Mattia Moretto interviene sulla situazione critica in cui versa l'Iras di Rovigo."Da quanto emerge ( LEGGI ARTICOLO dal 27 al 31 di ogni mese - ricorda Moretto - a prima vista potrebbe sembrare cosa di poco conto ma non è così.. A ciò si aggiunge anche che una delle banche creditrici ha avviato un decreto ingiuntivo per fare rientrare da Iras dei soldi dovuti. La situazione economica dell'ente è sempre più negativa e in ginocchio".dove al comando dell'ente si son avvicendati tre commissari straordinari che avevano e hanno il compito di salvare l'ente come diceva qualcuno. O comunque di risolvere quelle criticità economiche e finanziarie che attanagliavano l'ente per poi imbastire la strada per un percorso futuro più positivo.. Se nel febbraio 2022 siamo ancora in questa situazione e si chiedono ulteriori sacrifici a chi ogni giorno lavora e mette il cuore per quello che fa e per aiutare chi si trova in situazioni di bisogno,Ad oggi non vedendosi alcun frutto sostengo chiaramente che questaQuesto si sta continuando a verificare da due anni e mezzo ma puntualmente il sindaco Gaffeo sta "toppando" ogni singola volta la deadline che lui stesso si impone per trovare una soluzione ai problemi dell'ente. La gestione commissariale e la gestione del problema che coinvolge il comune di Rovigo è una gestione che al momento ha fallito clamorosamente.Regione Veneto e Comune di Rovigo sono da considerarsi corresponsabili della grave situazione in cui versa l'ente".Infine conclude Moretto: "ritornando davvero a dare quella peculiarità di fiore all'occhiello nell'assicurazione socio assistenziale che Iras ha sempre avuto nei decenni passati e che purtroppo da un po' di tempo non sta più avendo. Non credo che sia più il tempo di chiedere sacrifici ai propri dipendenti. È invece tempo di farsi un esame di coscienza riguardo alla scelta di chi mettere a capo dell'ente perché mi sembra che nulla sia stato fatto.perché altrimenti non sarebbe possibile che la situazione dell'ente sia ancora così in declino".